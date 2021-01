Kauboji odahnuli nakon ključne pobjede, Marić otkrio zbog koga mu je duša naročito puna

Hrvatska rukometna reprezentacija položila je dosad najteži ispit i u nastavak natjecanja će s prve pozicije. Nije bilo lako, trebalo je tu uložiti puno truda protiv neugodnog Katara, ali na kraju je upisana važna 26:24 pobjeda.

Trijumf nam je donio i povoljnu poziciju što se tiče borbe za četvrtfinale na Svjetskom prvenstvu u Egiptu, u drugu dionicu ćemo uz tri boda, dok nas najteži ispit očekuje protiv Danske. No, o tome kada već dođe na red...

- Čestitam suigračima na odličnoj borbi, ovo je 'ona' Hrvatska. Eto, napokon smo se 'odčepili'. Odigrali smo jako dobro, muški, a oni vrlo strpljivo. Ipak, ne može se protiv nas samo uz strpljenje.

Jasno, cilj nam je sada ući u četvrtfinale, nije bitno s koje pozicije - kazao je po svršetku utakmice Zlatko Horvat, na čije se riječi nadovezao večeras izvanredni Marin Šego.

- Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu u pravome trenutku kada nam je bilo potrebno, bili smo prava Hrvatska. Nadam se da sada idemo prema gore - rekao je čuvar hrvatske mreže, koji je protiv Katar obranio sva četiri sedmerca.

Marino Marić svemu tome je dodao:

- Iza nas je vrlo tvrda utakmica, cijelo vrijeme je bila izjednačena. Dobro je što smo stalno vodili, to je bilo jako dobro psihološki. Ali neka, neka se brusi karakter u stresnim trenucima. Naravno, da bi bilo ljepše da smo se ranije odlijepili, na plus deset, ali to je sport.

Imali smo danas iza sebe odlične vratare, ali i obrana je bila vrhunska, pokretljiva, borbena. Kompliment mladim igračima, dali su sve od sebe. Duša mi je zbog njih puna. Moramo ozbiljno shvatiti Bahrein i Argentinu, ne smije nam se ponoviti Japan. Uspijemo li, onda je sve moguće, onda kreće rukometno ludilo - kazao je.