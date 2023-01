Legenda se vratila među kauboje: 'Bio je dovoljan jedan poziv. Dug je put do svjetske medalje'

Rukometaši Hrvatske okupili su se jučer u Zagrebu odakle su otišli u Poreč na završne pripreme za Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. do 29. siječnja održati u Poljskoj i Švedskoj. Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske, u Poreč je pozvao sljedeće igrače – vratari: Slavić, Kuzmanović, Šunjić; desna krila; Glavaš, Kraljević; lijeva krila: Jelinić, Mihić; kružni napadači: Musa, Šipić, Šušnja, Grahovac; lijevi vanjski: Gojun, Šarac, Srna, Severac; srednji vanjski: Duvnjak, Cindrić, Karačić; desni vanjski: Martinović, Klarica, Šebetić.

Dovoljan je bio jedan poziv

Naknadno je pozvan i Jakov Gojun (36) koji bi trebao pojačati obranu. Jakovu će ovo biti šesto Svjetsko prvenstvo, Debitirao je kod Line Červara 2009. godine kada smo osvojili srebro. Potom je igrao 2011. u Švedskoj (peto mjesto), 2013. u Španjolskoj (treće mjesto), 2015. u Kataru (šesto mjesto) i 2017. godine u Francuskoj (četvrto mjesto). Hrvoje Horvat mu je četvrti izbornik, a prije njega bili su Červar, Goluža i Babić.

– S izbornikom sam bio u stalno u kontaktu. Dogovorili smo se da budem spreman ako me bude trebao. Nakon prvog dijela priprema otpali su neki igrači zbog ozljeda, on me nazvao i to je to. Kada je riječ o igranju za Hrvatsku, moji su stavovi uvijek isti, igram ako treba i s jednom nogom. Izbornik želi da Musa i ja držimo tu središnjicu obrane kao što to ove sezone radimo u PPD Zagrebu. U dobroj sam formi, osjećam se fizički jako dobro i spreman sam za još jedno veliko natjecanje – istaknuo je Gojun.

Nakon Svjetskog prvenstva u Francuskoj 2017. godine oprostio se od dresa Hrvatske, ali ga je Hrvoje Horvat prošle godine vratio u kadar za Europsko prvenstvo u Mađarskoj.

– Dobro, to europsko prvenstvo bilo je u najmanju ruku čudno jer su sve reprezentacije imale velikih problema s koronavirusom. Mi smo promijenili trideset igrača pa sam eto i ja bio pozvan. Mislim da sam korektno odradio turnir u Mađarskoj i pomogao koliko sam mogao – priča Jakov.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 02.11.2022.,Zagreb - EHF Liga prvaka, 6. kolo, PPD Zagreb - Dinamo Bukurest.Jakov Gojun Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iznenada mu se pružila prilika za novu medalju, možda zlatnu koja mu jedina nedostaje.

– Dug je put do medalje. Polako, idemo korak po korak. Prvi suparnik nam je Egipat. To je za nas finale prije finala jer tom pobjedom širom otvaramo vrata četvrtfinala. Naravno, nećemo podcijeniti Maroko i SAD s kojima smo u skupini, ali objektivno smo bolji od te dvije reprezentacije. Egipat je dugo na svjetskoj sceni i uvijek je pri vrhu. Velik broj njihovih igrača igra u Europi. Igraju čvrst, moderan rukomet i bit će to pravi derbi prvog kola u svim skupinama svjetskog prvenstva – istaknuo je Gojun.

Osim dvije svjetske medalje, Jakov ima i dvije europske (srebro u Austriji 2010. i bronca u Srbiji 2012.) te olimpijsku broncu iz Londona. Što se tiče klupskog rukometa, može se pohvaliti da je igrao za tri velika kluba – Atletico iz Madrida, PSG i Füchse. Dakle, igrao je u tri najjače europske lige. Iako je iz Splita, nikada nije dobio pravu priliku igrati za RK Split, nego je preko RK Krilnika, a ponajviše RK Solina, u kojemu je zapravo i napravio najvažnije korake igrajući prvu hrvatsku kadetsku ligu, s 18 godina otišao u riječki Zamet. Tamo se svojim radom i talentom potvrdio kao odličan mladi igrač. Zatim je na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u rodnom Splitu u proglašen najboljim lijevim vanjskim u državi i zaslužio poziv u hrvatsku juniorsku reprezentaciju. Nakon dobrih igara u Zametu prelazi u RK Sisciju. Ondje je privukao pozornost trenera Slavka Goluže, koji ga je kao pomoćnika Line Červara pozvao u hrvatsku rukometnu reprezentaciju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 01.01.2023., Zagreb - Okupljanje rukometne reprezentacije nakon novogodisnje pauze uoci Svjetskog prvenstva u rukometu koje se odrzava u Svedskoj i Poljskoj. Jakov Gojun Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Čekamo već deset godina

U reprezentaciji ima najviše igrača PPD Zagreba – sedam?

– Svi smo zaslužili poziv jer klub sjajno igra u Ligi prvaka. U posljednje tri utakmice pobijedili smo Veszprem kod kuće i Wislu u gostima, te odigrali neodlučeno s Dinamom u Bukureštu premda smo i u tom susretu bili bliže drugom bodu. Upravo na krilima dobre forme izbornik je zvao igrače PPD Zagreba i vjerujem da ćemo svi zajedno napraviti dobar rezultat. Znam da čekamo medalju na Svjetskom prvenstvu deset godina. Iz te generacije, koja je osvojila broncu u Španjolskoj, tu smo Musa, Duvnjak i ja. Tko bi rekao, zar ne – kaže Gojun.

Kako je proveo praznike?

– Kući, u Splitu, Bio sam na dočeku Nove godine u hotelu Olimpia Sky u Vodicama. Ovih šest, sedam dana najviše sam bio u društvu sinova Nike i Karla koji polako treniraju rukomet, zasad ništa ozbiljno – zaključio je Jakov.