Ovo će nam biti najteži zadatak! Cijela zemlja navijat će za njih, a za Hrvatsku imaju tajno oružje

Nakon uvjerljive pobjede nad reprezentacijom egzotične otočne zemlje koja ima samo 600 tisuća stanovnika, hrvatske rukometaše čeka sudar s izabranom vrstom još jedne manje, ali rukometno prilično moćne, otočne zemlje. Čeka ih okršaj s rastrčanim i raspucanim Islanđanima, vrlo dinamičnom momčadi, koja ovog trenutka, uz Dansku, igra možda i najbolji rukomet na ovom SP– u. Koliko god će to biti posebna utakmica za Dagura Sigurdssona, Islanđanina na klupi Hrvatske, na svoj način će biti izazov i za islandskog izbornika Snorrija Gudjonssona:

– Dagur vodi Hrvatsku protiv svoje zemlje, a ja vodim momčad protiv dobrog prijatelja. A Dagurov brat mi je i najbolji prijatelj kojeg imam. No, pripremat ću se za Hrvatsku, a ne za Dagura.

Kakvu Hrvatsku očekuje izbornik Islanda?

– To je momčad s odličnim vratarom i obranom, a osim toga ima i potporu domaće publike. No, mi igramo dobro i opustit ćemo se sada malo i dobro pripremiti za utakmicu u kojoj idemo po dva boda.

Najbolji strijelac Islanda u utakmici protiv Egipta bio je Viggo Kristjansson, koji je zabio devet pogodaka, četiri iz sedmeraca. Osim toga, Viggo je i najbolji strijelac svoje reprezentacije na ovom prvenstvu, što ga zacijelo čini prilično popularnim u njegovoj zemlji.

– Rukomet je na Islandu drugi sport. Kada reprezentacija igra dobro, cijela zemlja gleda, i to je trenutačno najgledaniji program. Sretni smo da imamo toliko navijača koji nas dolaze uživo bodriti na svakom velikom natjecanju. To je nevjerojatno.

Pitali smo Vigga što je to što definira Islanđane kao naciju od 400 tisuća stanovnika?

– Vi ste mali narod, a mi još manji. I jedni i drugi činimo sve za pobjedu, držimo se zajedno. Mentalitet nam je snažan, kao i kod vas.

Pretpostavlja li to i veći nacionalni ponos od onoga koji imaju sportaši iz većih zemalja?

– Ne bih to tako rekao, no činjenica jest da kada dolazite iz male zemlje, da biste uspjeli, morate uložiti ekstra napor.

S obzirom na to da je tijekom natjecanja ostala bez dva vrsna srednjaka, Duvnjaka i Cindrića, tko je sada najopasniji hrvatski rukometaš?

– Ivan Martinović – ispalio je Kristjansson kao iz topa.

Uoči utakmice s Hrvatskom razgovarali smo i s njegovim prezimenjakom Gislijem Thorgeirom, koji je istaknuo da su on i suigrači mu jako gladni uspjeha i da se nadaju nečemu velikom. A tako zbori i Sigvaldi Gudjonsson:

– Zadovoljni smo, kako i ne bismo bili kada nismo izgubili ni jednu utakmicu, no želimo puno više. Protiv Hrvatske puno će toga ovisiti o našoj obrani. Želimo trčati, i Hrvatska će to htjeti, pa će biti puno tempa.

Čini se da je Island najbrža momčad u skupini?

– Radimo na tome. Imamo puno brzih igrača, rotiramo putno, koristimo svakoga da dobijemo na svježini.

Svjestan da će se onih tisuću-dvije njihovih navijača jedva čuti uz 13-14 tisuća domaćih, Gisli Thorgeir odaje priznanje sunarodnjacima s navijačkim rekvizitima.

– Posljednjih godina uvijek imamo puno navijača. Uvijek smo iznenađeni time koliko nas ljudi prati. Bez obzira na to kako igrali, oni su uvijek uz nas.

Što Islanđanima znači rukomet, najbolje nam je opisao kolega novinar Valur Pall Eiriksson s NRH TV-a.

– Mi smo zemlja s europskog sjevera i kod nas sada vrlo brzo dolazi noć. Zimski dani su tmurni pa nam svaka pobjeda rukometaša djeluje kao melem.

Sjajnu predstavu protiv Egipta imao je i Aron Palmarsson (34), iskusni internacionalac, koji je zabio osam pogodaka. U karijeri je igrao s Duvnjakom (Kiel) i Cindrićem (Barcelona) i svjestan je koliko ta dvojica igrača Hrvatskoj nedostaju.

– Žao mi je i zbog njih jer ne mogu igrati SP pred svojom publikom. Kada ste u godinama u kojima smo mi, nikad ne znate kada igrate posljednje natjecanje. Znamo da vam oni nedostaju, no znate kako je s Hrvatima, dajte mu loptu i on je dobar s njom.

Da bi prošla dalje, uz uvjet pobjede i nad Slovenijom, Hrvatska mora pobijediti Island s četiri pogotka razlike. Je li to dodatan pritisak?

– Vjerojatno. Mi idemo po bilo kakvu pobjedu, a Hrvati nas moraju dobiti s većom razlikom.

Svi igrači islandske reprezentacije o Islanđaninu na hrvatskoj klupi govorili su biranim riječima.

– Sigurdsson je odličan čovjek i odličan trener. On zna naš mentalitet, zna kako igramo, i to će pokušati iskoristiti. No, isto tako, on zna da ćemo na tu utakmicu doći vrlo spremni – zaključio je Palmarsson.