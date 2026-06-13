Kapetan BiH postao prva žrtva novog pravila: Ovo se nikome prije njega nije dogodilo

Reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je remi u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu 2026. Zmajevi su dugo imali prednost protiv jednog od domaćina Kanade golom Jove Lukića iz 21. minute, ali bod domaćinima donio je Cyle Larin u 79. Taj remi ući će u nogometnu povijest zbog jednog poteza kapetana BiH Seada Kolašinca.

FIFA je uoči ovog prvenstva uvela 'pravilo pet sekundi' kako bi ograničila krađu vremena. Upravo to je pokušao učiniti Kolašinac, a kako je namjerno odugovlačio s izvođenjem auta, sudac Facundo Raul Tello oduzeo je posjed Zmajevima i dao loptu Kanadi.

Trenutak kada BiH prima gol protiv Kanade Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Taj trenutak označava prvi put da je ovo pravilo upotrijebljeno. Gotovo sa sigurnošću možemo reći kako ovo neće biti posljednji put da se momčadi oduzima lopta zbog predugog izvođenja auta. Riječ je o praksi kojoj pribjegavaju brojne momčadi u kasnim fazama utakmice kada imaju povoljan rezultat, a kojoj FIFA pokušava stati na kraju.



