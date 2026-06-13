Nova kontroverza na Svjetskom prvenstvu: Evo kako si je Katar 'kupio' navijače

Katar se po drugi puta u svojoj povijesti plasirao na Svjetsko prvenstvo. Prije četiri godine bili su domaćini natjecanja, a ovoga puta svoje mjesto izborili su kroz kvalifikacije. Večeras od 21 sat otvorit će nastup na Mundijalu utakmicom protiv Švicarske u američkoj Santa Clari.

Na njihovom prvom nastupu, odnosno domaćinstvu, postojale su brojne kontroverze povezane s položajem radnika migranata, odnosom prema LGBTQ+ zajednici i ljudskim pravima općenito. Mnogi su mislili kako Katar korz sport, odnosno domaćinstvo možda i najvećeg sportskog natjecanja na svijetu, pokušava popraviti svoj izmidž na svjetskoj sceni.

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U drugom nastupu, očekivalo se kako će situacija biti nešto drugačija. Katar je sudjelovanje izborio kroz kvalifikacije i aktualni je prvak Azije te im je ovo prilika da se pokažu na najvećoj sceni, a Katarski nogometni savez i državni fond osigurali su put, smještaj i troškove lokalnog prijevoza za tisuću navijača koje su smjestili u San Francisco, Vancouver i Seattle kako bi igrači imali podršku s tribina.

Međutim, Katar se ponovno našao usred skandala, a sve je otkrio tamošnji influencer Abdullah Al Ghafri poznatiji pod nadimkom QQQ. On je objavio kako je marš navijača u San Franciscu, koji je trebao poslužiti kao simbol nacionalnog naboja i euforije, zapravo bio obvezan za sve navijače kojima se osigurao put u taj kalifornijski grad. Katarski savez tvrdi kako je to bio potez kojim se pokušava promovirati tamošnji nogomet i igračima pružiti dodatna motivacija za ostvarivanje što boljeg rezultata.

Katar se nalazi u skupini B zajedno s Bosnom i Hercegovinom, domaćinom Kanadom i Švicarskom.



