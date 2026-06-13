Otac jedne od najvećih zvijezda SP-a ima tetoviranu hrvatsku šahovnicu! Ovo je pozadina priče

Cijeli SAD ima velika očekivanja od svog kapetana Christiana Pulišića i uvjereni su da ih može odvesti do velikog rezultata, ali malo je poznato koliko je njegova obiteljska priča povezana s Hrvatskom. Pulišić je uzeo hrvatsku putovnicu zbog oca i djeda Hrvata, iz razloga kako ga u Europi ne bi gledali kao stranca, već Europljanina. To mu je poprilično pomoglo jer je napravio sjajnu karijeru u Dortmundu, Chelseaju i sada Milanu.

Njegov otac Mark je na jednoj utakmici 2023. pokazao tetovažu šahovnice na ruci i tako istaknuo koliko zapravo cijeni i voli Hrvatsku. Mark i njegova supruga Kelley igrali su sveučilišni nogomet, a nakon toga je i profesionalno igrao nakon što je odlučio baviti se trenerskim poslom.

Christianov djed Mate Pulišić rođen je na otoku Olibu u Zadarskom arhipelagu prije nego što je odselio u Sjedinjene Američke Države. Zahvaljujući hrvatskom podrijetlu Christian je stekao i hrvatsko državljanstvo, što mu je u mladosti olakšalo preseljenje u Njemačku i blistavu karijeru u europskim velikanima.