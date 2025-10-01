Kaos u Napulju bio je planiran? Strašne snimke preplavile su društvene mreže

Veliki derbi drugog kola Lige prvaka pripao je PSG-u koji je slavio na gostovanju protiv Barcelone (2:1). Barcelona je povela u 18. minuti kada je poentirao Ferran Torres, a izjednačio je Senny Mayulu dvadeset minuta kasnije. Konačan ishod postavio je Goncalo Ramos u 90. minuti. Dojam je da PSG izgleda bitno manje raznovrsno bez ozlijeđenih Ousmanea Dembelea i Desirea Douea, no sinoć su namučili Katalonce, posebice u samoj završnici susreta kada je pala odluka. Preciznije, u 90. minuti su Francuzi došli do pobjede nakon jedne sjajne kontre u kojoj je Hakimi sjajno asistirao Goncalu Ramosu.

Joško Gvardiol bio je u udarnoj postavi na gostovanju Manchester Cityja u Monacu gdje je odigrao cijeli susret. Engleska je momčad povela 1:0 u 15. minuti, a naš je reprezentativac asistirao Erlingu Haalandu sjajnom loptom iza leđa protivničke obrane. Monaco se vrlo brzo vratio u utakmici, prekrasnim pogotkom Tezea, nakon samo tri minute. Završnica prvog dijela opet je pripala gostima za koje je opet zabio Haaland. Bio je to njegov treći pogodak u Ligi prvaka ove sezone, čime je njegov ukupni broj pogodaka za Manchester City u europskim natjecanjima porastao na 52. Kada se činilo da će Englezi uzeti puni plijen, u 90. je minuti s bijele točke Eric Dier postavio konačan omjer 2:2. Momčad Pepa Guardiole ostvarila je samo jednu pobjedu u gostima u prošlogodišnjoj fazi Lige prvaka. Ni ova godina nije počela puno bolje.

Na sličan je način Juventus ispustio pobjedu na gostovanju kod Villarreala gdje je momčad Igora Tudora primila pogodak u 90. minuti. Za konačnih 2:2 zabio je Renato Veiga. Momčad Igora Tudora do 49. je minute lovila zaostatak nakon što je Mikautadze u 18. minuti Španjolce doveo u vodstvo. Najprije je Gatti poravnao rezultat, Talijane je u vodstvo doveo Conceição, sedam minuta kasnije. Nogometne strasti proključale su Napulju dok su se huligani Napolija i Sportinga CP potukli prije njihovog susreta u Ligi prvaka na stadionu Diego Maradona. Video snimka snimljena s obližnjeg balkona prikazuje huliganski obračun stolicama, palicama, bocama i lancima ispred lokalnog bara. Predmeti su letjeli dok su prolaznici tražili zaklon, a neki su huligani čak nosili i kacige, što sugerira da je sukob možda bio planiran. Nasilni sukob trajao je nekoliko minuta, a jedna skupina huligana na kraju je potrčala niz ulicu dok su se drugi povukli u suprotnom smjeru. Mještani i slučajni promatrači bili su zapanjeni intenzitetom tučnjave.

01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/OXKDRr0Cao — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 1, 2025

Kaotične scene bile su samo još jedan ružan detalj uoči ove utakmice. Portugalski prvaci već su se suočili s odgođenim letom iz Lisabona zbog problema sa zrakoplovom i prometa, što je značilo da su sletjeli u Napulj kasno, u 23 sata. Konferencija za novinare menadžera Ruija Borgesa prije utakmice otkazana je, a igrači su se mučili s pravim odmorom - što je pogoršalo to što su navijači Napolija preko noći organizirali vatromet ispred njihovog hotela. Takva vrsta pritiska na gostujuće nogometaše očito je urodila plodom jer je Napoli, dvama pogocima Rasmusa Højlunda slavio 2:1.

Šest je momčadi u prve dvije utakmice ostvarilo isto toliko pobjeda, Bayern, Real Madrid, Inter, Arsenal, PSG i - Qarabag! Azerbajdžanski je prvak prvom kolu priredio veliko iznenađenje pobjedom u Lisabonu protiv Benfice 3:2, a sinoć je slavio i u drugom nastupu. Pred svojim navijačima je pobijedio Kopenhagen 2:0. Za goste je cijeli susret branio naš vratar Dominik Kotarski. Naš trener Niko Kovač posložio je dobitničku strategiju za domaću utakmicu protiv Athletic Bilbaoa u kojoj je dortmundska Borussija uvjerljivo pobijedila 4:1. Spomenimo da je Ivan Perišić zamijenjen u 74. minuti utakmice u kojoj je njegov PSV remizirao na gostovanju kod Bayera u Leverkusenu. Na kraju je završilo 1:1, a Ivanu Perišiću zbog zaleđa je poništen pogodak na otvaranju susreta.