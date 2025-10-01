UŽIVO Perišiću poništen pogodak, Gvardiol asistirao za gol Cityja, PSG izjednačio u Barceloni

VRATAR BAYERNA

VIDEO Manuela Neuera ispitivali kako mu je Oršić zabio golčinu, on poludio na pitanje

Lopta je isprva išla ravno, a onda je promijenila putanju. Išla je prema meni, ali relativno kasno vidiš da je skrenula udesno. Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim, odgovorio je vratar Bayerna o pitanju da li je Oršićev udarac bio obranjiv