VEČER LIGE PRVAKA

UŽIVO Perišiću poništen pogodak, Gvardiol asistirao za gol Cityja, PSG izjednačio u Barceloni

REUTERS/Albert Gea
01.10.2025. u 20:59
Utakmice 2. kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
BARCELONA
Torres 19'
1-1
PSG
Mayulu 38'
Liga prvaka - 2. kolo, 21.00, Olimpijski stadion, Barcelona
Gol
38' (Gol)

GOOOL! Paris SG je izjednačio u Barceloni, zabio je Mayulu!

Gol
36' (Gol)

Napoli je golom Rasmusa Hojlunda poveo protiv Sportinga.

Žuti karton
32' (Žuti karton )

Prvi žuti karton u Barceloni, dobio ga je Frenkie de Jong.

Gol
29' (Gol)

Borussia Nike Kovača povela je protiv Athletic Bilbaa golom Svenssona.

23'

Sredina prvog dijela na svim utakmicama, nešto manje pogodaka nego smo vidjeli jučer.

Gol
19' (Gol)

Barcelona vodi 1:0! Nakon sjajne akcije zabio je Ferran Torres. Tražili su zaleđe gosti, nema ga...

Gol
18' (Gol)

Villarreal je poveo protiv Juventusa golom gruzijskog napadača Mikautadzea. Momčad Igora Tudora sada je u zaostatku.

U istoj minuti Monaco je izjednačio protiv Cityja, strijelac je Teze.

Gol
15' (Gol)

City je poveo na gostovanju u Monacu, a na asistenciju Joška Gvardiola zabio je Erling Haaland. Pogodak pogledajte OVDJE.

Gol
13' (Gol)

Evo nam konačno i prvog pogotka večeri, Gabriel Martinelli zabija za 1:0 Arsenala protiv Olympiacosa.

10'

Izuzev Perišićevog poništenog gola mreže se još nigdje nisu zatresle. Poprilično miran početak večeri.

7'

Poništeni pogodak Perišića pogledajte OVDJE.

Zaleđe
5' (Zaleđe)

Prvi pogodak večeri i to odmah - Ivan Perišić! No, suci su poništili taj pogodak zbog zaleđa.

Početak
(Početak)

Počele su večerašnje utakmice.

BARCELONA - PSG

Barcelona: Szczesny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Martin - de Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Torres

PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Mbaye, Mayulu, Barcola

PERIŠIĆ U PRVIH 11

Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba - Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo - Tilman, Poku - Kofane

PSV: Kovar - Junior, Obispo, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Schouten, Veerman - Man, Til, Perišić

GVARDIOL U PRVIH 11

Monaco: Kohn - Vanderson, Dier, Salisu, Kehrer - Akliouche, Teze, Coulibaly, Diatta - Balogun, Fati

Manchester City: Donnarumma - Stones, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Rodri - Foden, B. Silva, Reijnders, Doku - Haaland

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
 

Tablice omogućuje Sofascore
GDJE GLEDATI?

Barcelona - PSG (21.00 - HTV 2, Arenasport 1)
Monaco - Manchester City (21.00 - Arenasport 2)
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (21.00 - Arenasport 3)
Villarreal - Juventus (21.00 - Arenasport 4)
Napoli - Sporting (21.00 - Arenasport 6)
Arsenal - Olympiacos (21.00 - Arenasport 7)
Bayer Leverkusen - PSV (21.00 - Arenasport 8)

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je još jedna uzbudljiva večer Lige prvaka u kojoj se nadamo dobrim rezultatima za hrvatske nogometaše i trenere. U utorak smo vidjeli nekoliko sjajnih dvoboja, a ništa manje atraktivno ne bi trebalo biti večeras. Detaljno pratimo ogled iz Barcelone gdje gostuje PSG, a tu je još šest utakmica.

