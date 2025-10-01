UŽIVO Perišiću poništen pogodak, Gvardiol asistirao za gol Cityja, PSG izjednačio u Barceloni

Napoli je golom Rasmusa Hojlunda poveo protiv Sportinga.
Prvi žuti karton u Barceloni, dobio ga je Frenkie de Jong.
Borussia Nike Kovača povela je protiv Athletic Bilbaa golom Svenssona.
Sredina prvog dijela na svim utakmicama, nešto manje pogodaka nego smo vidjeli jučer.
Barcelona vodi 1:0! Nakon sjajne akcije zabio je Ferran Torres. Tražili su zaleđe gosti, nema ga...
Villarreal je poveo protiv Juventusa golom gruzijskog napadača Mikautadzea. Momčad Igora Tudora sada je u zaostatku.
U istoj minuti Monaco je izjednačio protiv Cityja, strijelac je Teze.
City je poveo na gostovanju u Monacu, a na asistenciju Joška Gvardiola zabio je Erling Haaland. Pogodak pogledajte OVDJE.
Evo nam konačno i prvog pogotka večeri, Gabriel Martinelli zabija za 1:0 Arsenala protiv Olympiacosa.
Izuzev Perišićevog poništenog gola mreže se još nigdje nisu zatresle. Poprilično miran početak večeri.
Poništeni pogodak Perišića pogledajte OVDJE.
Prvi pogodak večeri i to odmah - Ivan Perišić! No, suci su poništili taj pogodak zbog zaleđa.
Počele su večerašnje utakmice.
Barcelona: Szczesny - Kounde, Garcia, Cubarsi, Martin - de Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Torres
PSG: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Mbaye, Mayulu, Barcola
Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Bade, Tapsoba - Tape, Garcia, Fernandez, Grimaldo - Tilman, Poku - Kofane
PSV: Kovar - Junior, Obispo, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Schouten, Veerman - Man, Til, Perišić
Monaco: Kohn - Vanderson, Dier, Salisu, Kehrer - Akliouche, Teze, Coulibaly, Diatta - Balogun, Fati
Manchester City: Donnarumma - Stones, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Rodri - Foden, B. Silva, Reijnders, Doku - Haaland
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
Barcelona - PSG (21.00 - HTV 2, Arenasport 1)
Monaco - Manchester City (21.00 - Arenasport 2)
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (21.00 - Arenasport 3)
Villarreal - Juventus (21.00 - Arenasport 4)
Napoli - Sporting (21.00 - Arenasport 6)
Arsenal - Olympiacos (21.00 - Arenasport 7)
Bayer Leverkusen - PSV (21.00 - Arenasport 8)
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je još jedna uzbudljiva večer Lige prvaka u kojoj se nadamo dobrim rezultatima za hrvatske nogometaše i trenere. U utorak smo vidjeli nekoliko sjajnih dvoboja, a ništa manje atraktivno ne bi trebalo biti večeras. Detaljno pratimo ogled iz Barcelone gdje gostuje PSG, a tu je još šest utakmica.
Želite prijaviti greške?
VIDEO Pogledajte asistenciju Joška Gvardiola za gol u Ligi prvaka, bio je sjajan
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol upisao je sjajnu asistenciju za pogodak Erlinga Haalanda u dvoboju Lige prvaka protiv Monaca. Ipak, slavlje Manchester Cityja nije dugo trajalo jer je domaćin stigao do brzog izjednačenja na stadionu Louis II
VIDEO Perišić je zabio, uslijedila je ludnica, ali onda i totalni šok, ovome se nisu nadali
Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je u središtu pozornosti na samom otvaranju utakmice Lige prvaka između Bayer Leverkusena i PSV-a. Iskusni Vatreni postigao je pogodak glavom, no veselje je kratko trajalo zbog intervencije video tehnologije koja je utvrdila zaleđe
Vratar Hrvatske doživio poraz u Ligi prvaka, Newcastle potopio Belgijance
U drugom kolu Lige prvaka nogometaši Newcastlea su u gostima pobijedili Union St. Gilloise 4-0 i time došli do premijernog slavlja, dok je Qarabag pobijedio FC Kopenhagen 2-0 za savršeni učinak nakon 180 minuta
Mario Pašalić srušio veliki rekord, vatreni se novim pogotkom upisao u povijest
Bio je to osmi pogodak 30-godišnjeg Pašalića u Ligi prvaka, u dresu Atalante, čime se izdvojio na vrhu klupske ljestvice strijelaca u elitnom natjecanju. Iza njega su sa sedam pogodaka ostali Kolumbijac Duvan Zapata i Slovenac Josip Iličić
VIDEO Manuela Neuera ispitivali kako mu je Oršić zabio golčinu, on poludio na pitanje
Lopta je isprva išla ravno, a onda je promijenila putanju. Išla je prema meni, ali relativno kasno vidiš da je skrenula udesno. Da ste igrali nogomet, znali biste o čemu govorim, odgovorio je vratar Bayerna o pitanju da li je Oršićev udarac bio obranjiv
Mbappe zabio tri gola za Real i ispisao povijest Lige prvaka, ispred njega je samo Messi
Sjajni francuski napadač je do 60 golova stigao sa 26 godina i 284 dana, dok je Lionelu Messiju trebalo 26 godina i 86 dana. Treći je Cristiano Ronaldo sa 29 godina i 21 dan.
Oršić zabio Bayernu, šok za Liverpool, petarda Atletica, potop europskog velikana
Pregršt golova vidjeli smo u prvoj večeri 2. kola Lige prvaka, a jedan je pogodak postigao i hrvatski nogometaš
VIDEO Kakva majstorija! Mislav Oršić senzacionalnim pogotkom šokirao Bayern, pogledajte ga
Hrvatski nogometni majstor Mislav Oršić ponovno je zablistao na najvećoj sceni. U dvoboju Lige prvaka protiv Bayerna, Oršić je postigao spektakularan pogodak za svoj Pafos i tako vratio tračak nade ciparskoj momčadi
VIDEO Real utrpao pet komada u Kazahstanu, Mbappe zabio hat-trick, pogledajte golove
Real u 3. kolu dočekuje Juventus, dok će Kairat, kojem je ovo drugi poraz, kod kuće igrati protiv Pafosa
GOOOL! Paris SG je izjednačio u Barceloni, zabio je Mayulu!