Kladionice su rekle svoje: PSG je favorit, ali jedna brojka otkriva zašto je Arsenal 'pametan novac'

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Paul Childs/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
08.05.2026.
u 17:34

Iako je pariška momčad postavljena kao izraziti favorit, dublja analiza koeficijenata otkriva priču o podcijenjenom izazivaču i potencijalnoj vrijednosti za one koji se klade glavom, a ne srcem

Izašli su koeficijenti na finalnu utakmicu nogometne Lige prvaka u kojoj će igrati PSG - Arsenal, 30. svibnja u Budimpešti.  Brojke koje govore o izgledima Arsenala za osvajanje trofeja kreću se oko 2,36, što im daje otprilike 42 posto šanse. Postavlja se pitanje: zaslužuje li momčad koja je neporažena u natjecanju i ima najbolju obranu u Europi biti toliko podcijenjena? Mnoge analize kladioničarskih tržišta sugeriraju da je odgovor "ne" i da upravo u tom koeficijentu leži prava vrijednost.

Povijest finala Lige prvaka uči nas da su iznenađenja česta pojava. Autsajderi su rušili favorite, a tenzija jedne utakmice često neutralizira razliku u individualnoj kvaliteti. PSG-ova vjerojatnost pobjede od 60 posto u takvom okruženju djeluje nerealno visoko. Da je koeficijent na Parižane postavljen na realnijih 1,67, to bi značilo da kladionice uzimaju manju maržu. Ovako, naplaćuju premiju za klađenje na očigledan izbor. Arsenalova šansa za pobjedu od 40 posto, što je konzervativna procjena, čini koeficijent od 2,36 izuzetno primamljivim. To je prilika koju iskusni kladioničari traže: pogrešno procijenjen rizik koji nudi nesrazmjerno visoku nagradu.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

Osim oklade na konačnog pobjednika, kladionice nude i takozvanu "3-way" okladu na ishod unutar 90 minuta, gdje su opcije pobjeda PSG-a, neriješeno ili pobjeda Arsenala. Upravo ovdje leži najveća zamka za neoprezne igrače. Mnogi misle da se klade na pobjednika, ali ova oklada se odnosi isključivo na regularno vrijeme. Ako utakmica završi 1:1, a Arsenal kasnije slavi na jedanaesterce, oklada na pobjedu Arsenala u 90 minuta je gubitna. Kladionice računaju na to neznanje. Međutim, tu se krije i velika prilika. Koeficijent na pobjedu Arsenala u regularnom vremenu penje se i do 3,25, što je izvanredna ponuda za momčad čiji je plan igre upravo to - ugušiti protivnika i pobijediti s minimalnih 1:0.

Još je zanimljivija opcija neriješenog ishoda, na koji se koeficijent kreće oko 3,40. Javnost izbjegava klađenje na remi jer djeluje antiklimaktično, kao navijanje protiv uzbuđenja. No, matematika je neumoljiva. Finala su često napete i tvrde utakmice u kojima obje momčadi igraju s velikim oprezom. Scenarij u kojem Arteta postavi obrambeni bedem, izmori PSG-ov presing i utakmica uđe u posljednjih deset minuta s rezultatom 1:1 sasvim je realan. U tom kontekstu, neriješen ishod nakon 90 minuta postaje najpametnija, iako ne i najromantičnija oklada na stolu. Za one hrabrije, kombinacija oklade na neriješeno i na to da Arsenal na kraju podiže trofej nudi savršeno pokriće za različite scenarije.

Finale Lige prvaka 2026. godine jedno je od najzanimljivije postavljenih finala posljednjih godina s aspekta klađenja. PSG je zasluženo favorit, ali koeficijent na njihovu pobjedu jednostavno je previsok za finale jedne utakmice protiv elitne obrambene momčadi. Glavna preporuka stoga je oklada na to da Arsenal osvaja trofej, po koeficijentu koji nudi značajnu vrijednost. Za one koji traže veći dobitak uz veći rizik, pobjeda Arsenala unutar 90 minuta je logičan izbor koji slijedi istu filozofiju. Oklada na neriješen ishod unutar regularnog vremena služi kao odlično osiguranje. Uz to, igrač poput Bukaya Sake, koji se redovito pojavljuje u ključnim trenucima, uvijek je dobar izbor za okladu na strijelca. Na kraju, važno je zapamtiti da je klađenje zabava i uvijek treba igrati odgovorno, s novcem koji si možete priuštiti izgubiti. Impresivna europska kampanja Arsenala daje im puno pravo nadati se, a kladioničarima nudi priliku koju ne bi smjeli propustiti.

Ključne riječi
Budimpešta PSG Arsenal Liga prvaka nogomet

