Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'TKO SAM JA?'

Šokantna objava legende: 'Osjećam se beskorisno. Nesretan sam, potpuno izgubljen'

Arrivées à la cérémonie religieuse en hommage à Rolland Courbis en l’église de la Madeleine à Paris
JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE/BES
VL
Autor
vecernji.hr
11.05.2026.
u 20:34

Nekadašnji francuski vratar i svjetski prvak Steve Mandanda otkrio je mračnu stranu života nakon završetka karijere. U novoj knjizi i potresnim intervjuima progovorio je o depresiji, osjećaju praznine i potpunom gubitku svrhe

Svjetski nogometni prvak iz 2018. godine, Steve Mandanda šokirao je javnost ispovijesti o teškoj borbi nakon završetka karijere. U svojoj novoj autobiografskoj knjizi "Les Jours d’Après" (Dani poslije), legendarni vratar bez zadrške opisuje ponor u koji je upao. "U mom životu ne postoji ništa što mi se sviđa. Vjerujem da sam nesretan, ili u najmanju ruku, izgubljen... Osjećam se beskorisno", napisao je. Njegove riječi bolno odjekuju u sportskom svijetu, naviknutom na priče o slavi, a ne o patnji nakon gašenja reflektora.

Nakon karijere duge više od dva desetljeća, ispunjene strogim rasporedom, Mandanda se našao u potpunoj praznini. Dani su mu postali, kako sam kaže, "prazni i beskonačni", a on je izgubio pojam o vremenu ne radeći "apsolutno ništa". Opisao je kako mu dani prolaze na kauču, bez ikakve svrhe. "Kada se sve zaustavi, tvoja svakodnevica postane bljutava", sažeo je osjećaj koji ga je preplavio, a koji detaljno opisuje u knjizi čije je isječke objavio L'Équipe.

Njegova priča, nažalost, nije usamljen slučaj. Mandanda tvrdi da se "osam od deset nogometaša" teško nosi s prijelazom u mirovinu, opisujući ga kao "iznenadni kraj" usporediv s tugovanjem. Ključnu podršku pronašao je u razgovoru s bivšim suigračima koji su prošli kroz slična iskušenja, poput Guillaumea Hoaraua. "On je razumio sve što osjećam, taj osjećaj beskorisnosti, praznine, tuge, ljutnje... Shvatio je sve", rekao je Mandanda, ističući koliko mu je značilo spoznati da nije sam.

Kontrast između blistave prošlosti i mračne sadašnjosti je ogroman. Mandanda je ikona Marseillea s rekordnih 613 nastupa, peterostruki najbolji vratar lige i osvajač Svjetskog prvenstva 2018. Ipak, postignuća ga nisu pripremila za tišinu koja je uslijedila. Unatoč svemu, legendarni vratar se bori, namećući si novi ritam. "Izvlačim se što je više moguće iz samoće, praznine i besmisla", poručuje Mandanda, šaljući snažnu poruku o često zanemarenom mentalnom zdravlju sportaša.
Ključne riječi
šokantno otkriće nogomet Steve Mandanda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!