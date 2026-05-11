Šokantna objava legende: 'Osjećam se beskorisno. Nesretan sam, potpuno izgubljen'

Svjetski nogometni prvak iz 2018. godine, Steve Mandanda šokirao je javnost ispovijesti o teškoj borbi nakon završetka karijere. U svojoj novoj autobiografskoj knjizi "Les Jours d’Après" (Dani poslije), legendarni vratar bez zadrške opisuje ponor u koji je upao. "U mom životu ne postoji ništa što mi se sviđa. Vjerujem da sam nesretan, ili u najmanju ruku, izgubljen... Osjećam se beskorisno", napisao je. Njegove riječi bolno odjekuju u sportskom svijetu, naviknutom na priče o slavi, a ne o patnji nakon gašenja reflektora.

Nakon karijere duge više od dva desetljeća, ispunjene strogim rasporedom, Mandanda se našao u potpunoj praznini. Dani su mu postali, kako sam kaže, "prazni i beskonačni", a on je izgubio pojam o vremenu ne radeći "apsolutno ništa". Opisao je kako mu dani prolaze na kauču, bez ikakve svrhe. "Kada se sve zaustavi, tvoja svakodnevica postane bljutava", sažeo je osjećaj koji ga je preplavio, a koji detaljno opisuje u knjizi čije je isječke objavio L'Équipe.

Njegova priča, nažalost, nije usamljen slučaj. Mandanda tvrdi da se "osam od deset nogometaša" teško nosi s prijelazom u mirovinu, opisujući ga kao "iznenadni kraj" usporediv s tugovanjem. Ključnu podršku pronašao je u razgovoru s bivšim suigračima koji su prošli kroz slična iskušenja, poput Guillaumea Hoaraua. "On je razumio sve što osjećam, taj osjećaj beskorisnosti, praznine, tuge, ljutnje... Shvatio je sve", rekao je Mandanda, ističući koliko mu je značilo spoznati da nije sam.

Kontrast između blistave prošlosti i mračne sadašnjosti je ogroman. Mandanda je ikona Marseillea s rekordnih 613 nastupa, peterostruki najbolji vratar lige i osvajač Svjetskog prvenstva 2018. Ipak, postignuća ga nisu pripremila za tišinu koja je uslijedila. Unatoč svemu, legendarni vratar se bori, namećući si novi ritam. "Izvlačim se što je više moguće iz samoće, praznine i besmisla", poručuje Mandanda, šaljući snažnu poruku o često zanemarenom mentalnom zdravlju sportaša.