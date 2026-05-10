VIDEO Šokantne scene s derbija: Igrači bježali u svlačionicu, navijači napravili potpuni kaos

Veliki praški derbi, utakmica koja je trebala okruniti Slaviju kao novog prvaka Češke, prekinut je u subotu u sedmoj minuti sudačke nadoknade u scenama potpunog nereda. Pri vodstvu Slavije 3:2, rezultatu koji im je osiguravao titulu, stotine domaćih navijača preskočile su sigurnosne ograde stadiona Eden i utrčale na travnjak. Dok su igrači obje momčadi bježali prema svlačionicama, huligani su, od kojih su mnogi nosili upaljene baklje, krenuli prema sektoru s gostujućim navijačima, bacajući pirotehnička sredstva na tribine i stvarajući atmosferu općeg kaosa.

U metežu koji je uslijedio, nekoliko igrača Sparte postalo je meta fizičkih napada. Najgore je prošao vratar Jakub Surovčik, kojeg je, prema izvještajima, jedan izgrednik polio pivom, a drugi gurnuo. Potresne snimke prikazuju i trenutak u kojem ga je navodno pogodila baklja, nakon čega se srušio na travnjak. "Apsolutno je neprihvatljivo da mi netko tijekom utakmice prijeti u lice i fizički me napadne. Zbog ovoga ću poduzeti pravne korake", poručio je Surovčik putem društvenih mreža. Osim njega, napadnuti su i njegov suigrač Matyas Vojta te član medicinskog osoblja Sparte.

Chaos in Prague as a premature pitch invasion leads to the derby between Slavia and Sparta being abandoned 😳



The home side, Slavia, had been 3-2 up in stoppage time and were seconds away from clinching the Czech title 🇨🇿 — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 9, 2026

Dok su se zaštitari i policija, koja je na teren stigla s velikim zakašnjenjem, borili da uspostave red, sudac Karel Rouček nije imao izbora nego prekinuti susret. Igrači Sparte, zabrinuti za vlastitu sigurnost, odbili su se vratiti na teren te su nedugo zatim pod policijskom pratnjom napustili stadion. "Cijela momčad Sparte napustila je stadion Slavije zbog sigurnosnih razloga", kratko je priopćio gostujući klub.

Predsjednik Slavije, Jaroslav Tvrdik, obratio se preostalim navijačima na tribinama i izrazio duboko žaljenje zbog incidenta koji je klub doveo na rub sramote. "Jako mi je žao, mislio sam da ćemo zajedno slaviti naslov. No, kako ste prerano utrčali na teren i kako su dva igrača Sparte fizički napadnuta, suparnička momčad je napustila stadion, a službene osobe odlučile su prekinuti utakmicu", rekao je Tvrdik, kasnije nazvavši cijeli događaj "sramotom" i priznavši da klubu prijeti teška kazna.

They got their own title winning game abandoned with 4 minutes left to play… — 𝙇𝙞𝙖𝙢 (@OfficialVizeh) May 9, 2026

Disciplinska komisija Češkog nogometnog saveza sada je na potezu, a gotovo je sigurno da će utakmica biti registrirana službenim rezultatom 3:0 za Spartu. Takav rasplet bi u potpunosti zakomplicirao borbu za naslov prvaka, jer bi se prednost Slavije smanjila na samo pet bodova tri kola prije kraja prvenstva. Uz oduzimanje bodova, Slaviji prijeti i višemilijunska novčana kazna te zatvaranje stadiona na nekoliko utakmica, što bi moglo dodatno otežati njihov put do titule koju su imali u rukama sve do kaotičnih scena u sudačkoj nadoknadi.