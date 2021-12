Kandidat za trenera Dinama trenutačno je u Hercegovini: 'Gdje ima dima…'

Jedno od trenerskih imena koja se posljednjih dana spominju kao novi trener Dinama je i Sergej Jakirović. Ponajbolji hrvatski trener nove generacije ostavio je ozbiljan trag gdje god da je radio. Nakon što je Gorici svojedobno dao zamah, sa Zrinjskim je u BiH također ostvario zapažen uspjeh.

Nakon prvog dijela prvenstva, Zrinjski je superiorno zasjeo na vrh ljestvice s 48 bodova, čak 12 ispred drugoplasirane Sloge. To je rekordan omjer kojim se ne može pohvaliti nijedan trener u povijesti bosanskohercegovačkog klupskog nogometa. Naravno, njegov trenerski rast nije ostao nezapažen u tamošnjim krugovima.

- Da, vidio sam. Novinari u pravilu namirišu nešto, gdje ima dima ima i vatre. Službeno mene nitko nije zvao - rekao je Jakirović za Sportklub.

Što se dogodilo Dinamu?

- Splet je tu više okolnosti. Prvo Dinamo je odigrao deset utakmice više od svih konkurenata u domaćem natjecanju. Otišla su dva jako važna igrača, a reprezentativci su morali odmah protiv Valura igrati. A to je bilo desetak dana nakon Eura. To su po meni osnonvni razlozi. Dinamo ima najbolji kadar, ali sad je situacija ipak drukčija. Prvenstveno jer su se i ostali klubovi podigli, osnažili. No, i dalje su Zagrepčani prvi favorit.

Dolazak u Mostar pokazao se kao odlična odluka.

- Prezadovoljan sam s tom odlukom da odem u Zrinjski. Lakše mi je bilo doći jer tamo sam rođen, poznajem mentalitet. Poklopilo se dosta dobrih stvari i trenutaka.