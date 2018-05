Kamp bi Rudeš podigao na jednu višu razinu

Vidi se da se dosta toga promijenilo u Rudešu otkako su se navikli na svoje mjesto u Prvoj HNL. Osim što su počeli igrati bolje, pobjeđivati ‘velike’ hrvatske momčadi, i u svlačionici je situacija drugačija. Možda su promijenili nekoliko trenera, pa i neke igrače, ali očito sve radi boljeg sutra.

Rijeka slabija od Dinama

Bili su u početku pomalo zbunjeni, daleko od tempa kojim su radili u drugoj ligi, no počeli su funkcionirati na svim razinama. Osigurali su si tako mjesto u elitnom razredu hrvatskog nogometa i za sljedeću sezonu, a prije nekoliko mjeseci nadvio se ogroman upitnik nad to, no onda je na klupu Rudeša sjeo Jose Manuel Aira.

– Dobro sam znao u kakav klub dolazim. Gledao sam mnoge njihove utakmice i savršeno sam znao igrače i ligu. Promijene se uvijek dogode, najčešće zbog loših rezultata, i to je normalno. Znao sam da imaju puno potencijala i da se s njima može napraviti dobar posao te i dalje vjerujem da mogu biti još bolji – kaže Aira koji je ponosan na atmosferu i velike pobjede nad Hajdukom, Dinamom i Rijekom.

– Kada pobjeđuješ i kada je rezultat pozitivan, i atmosfera je takva pa imamo mnogo želje za radom i napredovanjem. Igrači se žele natjecati i baš s tim velikim protivnicima žele pobjedu još više. Rijeka nam nije zadavala toliko problema, najteži su bili Hajduk i Dinamo, bili su komplicirani – objasnio je Španjolac koji vidi prostor za napredak u svojoj momčadi.

– Uvijek razmišljam o tome, o novim igračima, taktici, idejama. Napad je, primjerice, nešto što uvijek može biti bolje, moramo imati veći posjed, biti bolji iza, vraćati loptu. Nogomet u Hrvatskoj nije mnogo drugačiji od onog španjolskog, no uvjeti jesu.

– Mislim da je ovo kompetitivna liga, nema velike razlike između velikih klubova i ostalih, ovi manji su dobri, koncentrirani i mogu im parirati, no Dinamo, Rijeka, Hajduk i Osijek uvijek se bore za prva četiri mjesta. Drugačije je tu i u Španjolskoj, ekonomski kapacitet tamo je drugačiji, stadioni su drugačiji, uvjeti u kojima se radi… ali u Hrvatskoj postoji puno talenata, i to mladih talenata koje treba čuvati i raditi s njima. Pa vidite koliko je hrvatskih igrača u velikim europskim ligama i na vrhu nogometa.

Učim hrvatski

Priča se da će predsjednik Alavesa posjetiti svoj partnerski klub te graditi kamp i stadion Rudešu. Bio bi to savršen scenarij za maleni klub koji igra svoju prvu sezonu u Prvoj HNL, no Aira o tome nije mnogo govorio.

– Ne znam o tome mnogo, to ovisi o instituciji. Ne znam hoće li se to dogoditi, no ako se dogodi, poboljšat će se uvjeti rada i igračima će to biti super – kaže trener Rudeša koji svoje ideje o vođenju nogometa crpi od velikih trenerskih imena.

– Volim ih sve gledati, ne samo one najpoznatije, volim i Guardiolu i Mourinha, Kloppa, Tuchela… Od svakog nešto naučim, od jednog kako se odnositi prema igračima, od drugog taktiku, od trećeg kako govoriti na presicama.

A očito je dosta naučio jer ono zbog čega je došao u Zagreb je ispunio.

– Kultura i jezik su drugačiji, ali dosta je toga slično kao u Španjolskoj. Ugodno mi je ovdje. Ljudi su vrlo komunikativni, pomažu ti kad god mogu. Lako sam se uklopio, a ionako puno vremena provedem ovdje u klubu. Znam neke riječi hrvatskog, ono što je na terenu i pozdrave, no još učim – zaključio je Aira.

