UŽIVO Čekamo reakcije Dalića i hrvatske delegacije sa ždrijeba, saznali smo suparnike na SP-u

Hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. godine igrat će u skupini L zajedno s momčadima Engleske, Paname i Gane. Odlučeno je to na ceremoniji ždrijeba. Prvu utakmicu igrat ćemo 17. lipnja u Torontu ili Dallasu protiv Engleske, a nakon toga čekaju nas dvoboji protiv selekcija iz sjevernoameričke, odnosno afričke konfederacije. Točna satnica bit će poznata u subotu.
Čekamo reakcije delegacije HNS-a koja se nalazi u Washingtonu...
ŠOKANTNA TRANSFORMACIJA
FOTO Podočnjaci, siva brada i iscrpljeni pogled: Pogledajte kako je rat promijenio Zelenskog
BOŽIĆ S DANIJELOM
FOTO Posebna gošća s puno ljubavi pratila je nastup Danijele Martinović u Lisinskom
Zagrebački biser
Nekad skromno i tiho mjesto, danas pravi magnet: Ovo je nova oaza za mlade obitelji
Nikad glasnije