UŽIVO Čekamo reakcije Dalića i hrvatske delegacije sa ždrijeba, saznali smo suparnike na SP-u

Hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. godine igrat će u skupini L zajedno s momčadima Engleske, Paname i Gane. Odlučeno je to na ceremoniji ždrijeba. Prvu utakmicu igrat ćemo 17. lipnja u Torontu ili Dallasu protiv Engleske, a nakon toga čekaju nas dvoboji protiv selekcija iz sjevernoameričke, odnosno afričke konfederacije. Točna satnica bit će poznata u subotu.

