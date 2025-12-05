Naši Portali
IZ WASHINGTONA

UŽIVO Čekamo reakcije Dalića i hrvatske delegacije sa ždrijeba, saznali smo suparnike na SP-u

REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
05.12.2025.
u 20:09

Čekamo reakcije delegacije HNS-a koja se nalazi u Washingtonu

Hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. godine igrat će u skupini L zajedno s momčadima Engleske, Paname i Gane. Odlučeno je to na ceremoniji ždrijeba. Prvu utakmicu igrat ćemo 17. lipnja u Torontu ili Dallasu protiv Engleske, a nakon toga čekaju nas dvoboji protiv selekcija iz sjevernoameričke, odnosno afričke konfederacije. Točna satnica bit će poznata u subotu.

Čekamo reakcije delegacije HNS-a koja se nalazi u Washingtonu...
Ključne riječi
Vatreni SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
