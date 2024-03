Kamenski odbio ulazak u upravu Dinama. Otkriveno je li Boban opcija za sportskog direktora

Vlasnik građevinske tvrtke Kamgrad, Dragutin Kamenski, neće biti član uprave Dinama . Kamenski je skupštinar i spominjao se kao jedan od izglednih kandidata za Upravu koja broji tri do pet članova. Opovrnguo je takve spekulacije i rekao je da će klubu pomagati na drugi način.

"Jako volim Dinamo, spreman sam pomoći, no zbog mojih obaveza koje imam u Kamgradu trenutno se ne mogu angažirati u Upravi kluba", rekao je Kamenski za Lider .

S izborom Velimira Zajeca za predsjednika kluba, očekuju se i promjene u upravi. Treutna je predsjednica Vlatka Peras, članovi su Danijel Tomačić i Darko Podnar. Međutim, u ugovorima stoji da im se mora isplatiti otpremnina od šest mjesečnih plaća. Peras će se morati isplatiti cijeli ugovor koji vrijedi do 2027. godine. Komenitaro je to i član Izvršnog odbora Goran Kovačević.

"Uprava postoji i imaju mandat do 2027. Moramo razgovarati s njima, na koji način oni operativno funkcioniraju, u kojim domenama i naći dogovor u kojem smjeru će to ići. Moramo se prvo interno sastati", rekao je za N1 pa se osvrnuo na potragu za sportskim direktorom.

"Razmišljali jesmo. Moramo vidjeti hoćemo li na tu poziciju staviti sportskog direktora ili novog člana Uprave koji će biti zadužen za sportski sektor. Uprava može imati do pet članova, trenutno ima tri. Prerano je još da otkrivamo o čemu razmišljamo u tom smjeru", rekao je.

Novinarska ga je pitala je li u igri za to mjesto Zvonimir Boban, na što je Kovačević odgovorio: "Pa ja se nadam da je. I gospodin Zajec je tijekom kampanje rekao da je gospodin Boban apsolutno pozvan sudjelovati u radu kluba na koji god to način on bude želio."

