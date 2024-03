Pranjić: U potvrdi stoji da sam 50.000 eura preuzeo od Zdravka Mamića, ali on mi nije predao novac

Procesi protiv braće Mamić za izvlačenje novca iz Dinama započeli su prije gotovo devet godina. Jedanaest svjedoka koje je predložio USKOK u međuvremenu je preminulo, a među njima su, poznato je, i Miroslav Ćiro Blažević, Dragutin Šurbek, Zvezdan Cvetković... USKOK je, stoga, danas predložio da se pročitaju njihovi iskazi iz istrage.

Riječ je o svjedocima vezanima za drugo suđenje protiv braće Mamić i još petorice, optuženih za zločinačko udruženje u sklopu kojeg su izvukli najmanje 19,1 milijuna eura. Zdravka se Mamića, pak, samoga u tom se postupku tereti da je s Dinamova računa u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura i zadržao za sebe. Mamić tvrdi kako je tim novcem plaćao igrače u gotovini.

Ne zna detalje

Svjedočili su danas bivši član Izvršnog odbora Dinama Bogdan Tihava te bivši igrači Danijel Pranjić i Mathias Chago. Bogdan Tihava odmah je na početku istaknuo kako ne zna ništa o koruptivnim radnjama. Općenito, dosta detalja nije se mogao sjetiti.

- Bio sam član Izvršnog odbora Dinama, nekih tri ili četiri godine početkom 2000-tih, a nikada nisam sudjelovao u nikakvim odlukama vezanim za kupoprodaju igrača, već su teme naših razgovora bile kako da se Dinamo izvuče iz mogućeg stečaja. Financijsko je stanje bilo jako loše, prijetio je stečaj, smanjile su se i plaće i prihodi, i igračima, i upravi. Primarno je bilo spasiti klub da ne padne u treću ligu – započeo je Tihava, koji je danas član Skupštine Dinama. Predsjednik kluba u to je doba bio Mirko Barišić.

- Na sjednicama Izvršnog odbora znao je biti i Zdravko Mamić, ali ne uvijek. Pretpostavljam da je bio i Damir Vrbanović. Osim mene, u radnoj skupini za spas Dinama bili su Velimir Zajec i Zdravko Mamić. Nas trojica smo se uglavnom sastajali vikendima jer nam je to bilo jedino slobodno vrijeme – ispričao je Tihava.

Ne zna točno koju je funkciju u to vrijeme imao Mamić jer ih je mijenjao.

- Nemam nikakvih saznanja da je Dinamo 2002. godine otvorio račun u Austriji, ili bilo gdje drugdje. Saznao sam to naknadno iz medija. Poznato mi je da je klub imao dugovanja prema igračima, ali ne znam kako je to rješavano. Znam da su neki igrači tužili klub, ali ne znam koji i kako je to riješeno. Koliko se sjećam, Dinamo nije na kraju završio u stečaju, jer bi tada morao ići u treću ligu – odgovorio je svjedok na pitanja tužitelja. Ne zna je li Dinamo išta dugovao državi za poreze, kao ni je li imao ikakav dug Gradu Zagrebu.

- Znam da je bilo govora kako Grad plaća nedovoljno sredstava za održavanje stadiona – dodao je.

Skupina za spas Dinama

Što se tiče tzv. skupine za spas Dinama, Tihava je rekao kako je njezino formiranje predložio Izvršni odbor.

- Radili smo na aktima kako bi se osuvremenilo poslovanje i smanjili rashode kluba – pojasnio je on na upit obrane. Nije se mogao sjetiti koliki je proračun kluba bio u to vrijeme.

- Moguće je da su se u to vrijeme podizali krediti, ali nemam saznanja o tome. Nisam nikad čuo da bi Zdravko Mamić jamčio svojom imovinom za obveze Dinama ili da bi davao pozajmice Dinamu – izjavio je.

- Čuo sam da je znao svojim sredstvima intervenirati kako bi se premostile obveze Dinama, ali nisam znao pojedinosti – dodao je on nešto kasnije.

Nakon što je prestao biti član Izvršnog odbora, postao je član Skupštine Dinama. Bio je, rekao je, na Skupštini Dinama 1. ožujka 2018. kada se donosila odluka o postavljanju imovinsko-pravnog zahtjeva u ovom kaznenom postupku. No, ne sjeća se da je Mirko Barišić tom prilikom imao izlaganje oko računa u Austriji.

Bivši nogometaš Danijel Pranjić prisjetio se sezone u Dinamu od ljeta 2004. do ljeta 2005. godine koja "nije bila bajna". Došao je u Dinamo iz Osijeka, a menadžer mu je bio pokojni Antun Novalić koji je oko transfera pregovarao sa Zdravkom Mamićem.

- Financijska situacija nije bila najbolja, a ni mi igrači nismo dobro odigrali sezonu. Odlučio sam otići u Heerenveen u Nizozemsku. Dinamo mi je dugovao nekakav novac, ali ja sam to oprostio – započeo je Pranjić.

- Nisam siguran koliko sam novca dobio u Dinamu, znam sam da sam prvu ratu dobio pri dolasku. Ugovor je bio 300.000 eura za prvu godinu, a za drugu i treću po 100.000 eura. Ugovorne rate sam dobivao na ruke, a mislim da sam neke manje novčane iznose dobivao na račun. Dinamo je od Heerenveen dobio odštetu za mene, a ja od toga nisam dobio ništa, nisam ništa ni potraživao, niti sam takav ugovor imao.

U transferu u Nizozemsku zastupali su ga odvjetnica Jasminka Biloš, javnosti danas poznatija kao odvjetnica Severine Vučković, i licencirani menadžer Damir Jozić. A kada je 2004. stigao u Dinamo, iste su godine s njim u taj klub prešli i Goran Ljubojević i Marijan Buljat, no Pranjić ne zna je li u transfer njih trojice bila uključena Mamić Sport Agency.

- Čuo sam za tu agenciju, ali nisam bio nikad njezin član. Poznajem Marija Mamić, dobri smo prijatelji, ali nisam siguran je li mi on davao rate koje sam imao ugovorene s Dinamom – kazao je Pranjić.

USKOK-ov tužitelj Sven Mišković podsjetio ga je potom kako je u svom iskazu iz studenog 2016. izjavio da se, kada je potpisivao ugovor s Dinamom, našao s Marijem Mamićem koji mu je rekao da mu Zdravko Mamić šalje 25.000 eura za prvu ugovornu ratu s Dinamom.

- Znam da mi je netko donio novac, ali ne mogu sigurno reći da je to bio Mario – komentirao je svjedok.

Nije potpisivao, dodao je, nikakve ugovore ni sporazume sa stranim trgovačkim društvima, gdje bi mu ta društva plaćala dugove Dinama. Pojasnio je i kako mu je mjesečna plaća isplaćivana na račun, a ugovorne rate dobivao je u gotovini. Pokazane su mu potom tri potvrde iz kojih proizlazi da je dobio po 50.000 eura u gotovini od Zdravka Mamića. Potvrdio je kako je potpis na potvrdama njegov, ali tvrdi kako novac nije dobio od Z. Mamića.

- Dobijete 50.000 eura na ruke, ne možete se sjetiti od koga, a znate da nije Zdravko Mamić? - priupitao je začuđeno sudac Davor Mitrović.

- Ne mogu se sjetiti. Možda mi ih je predao Mario Mamić, možda Damir Jozić, nisam siguran, ali Zdravko Mamić nije sigurno – odgovorio je.

- Ali potpisali ste da je on? Nije li to čudno? Dobijete 50.000 eura, piše tko Vam ih je dao, kažete da nije sigurno on, a ne znate tko je - nastavio je sudac.

- Zdravko Mamić je zastupao klub i ja računam da sam novac dobio od Dinama, a je li ga poslao Zdravku Mamiću, ja ne znam – kazao je Pranjić. Isplate u gotovini, dodao je, nisu bile njegova inicijativa.