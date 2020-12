Kakva ideja! Messijev sponzor poslao pivo svim golmanima kojima je zabio

Lionel Messi imao je najposebniji božićni poklon, uz suradnju svojeg sponzora Budweisera poslao je pivo svakom vrataru kojem je zabio barem jedan od ukupno 644 gola u dresu Barcelone

Barcelona je prije dva dana slavila na gostovanju kod Valladolida s 3-0, a jedan pogodak je postigao i Messi, te je time pretekao Pelea i sa 644 gola zasjeo na tron ljestvice strijelaca u dresu jednog kluba.

Messi je svakome vrataru poslao onoliko boca piva koliko im je dao golova, a rekorder je bivši vratar Valencije Brazilac Diego Alves, koji je za Božić dobio čak 21 bocu piva. Do njega je odmah bivši čuvar mreže Reala Iker Casillas sa 17.

Među primateljima je bio i talijanski vratar Gianluigi Buffon, koji je dobio svega dvije boce, a na posljednjem meču Lige prvaka Barcelona-Juventus je sačuvao mrežu netaknutom.

"Leo je postigao izuzetan rekord, a da bi ga ukrotili, trebali bi promijeniti nogometna pravila", kazao je vratar Juvea.

Na svakoj boci je inače i redni broj Messijeva gola.

Incredible this. What is amazing about these images is how many of the goalkeepers hold them with pride, as if it was an honor to be scored on by the GOAT 🐐🇦🇷 https://t.co/D4Z0J4CBMU pic.twitter.com/cOqQejnOFU