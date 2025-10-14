Kakva blamaža: Nekad su bili strah i trepet, a danas su zadnji u skupini sa samo jednim bodom

Švedska nogometna reprezentacija doživjela je potpuni slom u aktualnim europskim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine te je na samom dnu skupine B.

U četiri utakmice Šveđani su tek jednom remizirali i tri puta izgubili. Debelo ispred njih su Švicarska s deset i Kosovo sa sedam bodova, dok pretposljednja Slovenija ima tri boda.

Najjače karike Švedske trebali su biti napadači Alexander Isak i Viktor Gyökeres, nogometaši koji su ovog ljeta napravili megalomanske transfere. Isak je prešao iz Newcastlea u Liverpool za 145 milijuna eura, a Gyökeres iz Sportinga u Arsenal za 66 milijuna eura.

Premda se rijetke svjetske reprezentacije mogu pohvaliti s takvim napadačkim dvojcem, Švedska je u četiri kvalifikacijske utakmice postigla samo dva pogotka. U ponedjeljak je Švedska izgubila domaći susret u Goteborgu protiv Kosova 0:1, i to joj je drugi poraz protiv Kosova u ovim kvalifikacijama..

- Užasan rezultat i ubijaju nas ove kvalifikacije. Ništa nije funkcioniralo. Primamo jeftine pogotke, a sami smo očito zaboravili zabijati golove. Jako nas boli novi poraz - tražio je riječi u komentaru poraza izbornik Švedske, inače bivši danski reprezentativac Jon Dahl Tomasson.

Švedski navijači ogorčeni su igrama i rezultatima reprezentacije, a pogotovo su gnjevni na Viktora Gyökeresa za kojeg mnogi od njih navode da je igrač manje na terenu. Mnogi drugi savjetuju stručni stožer da ga se makne iz momčadi pa pojača obrana s jednim čovjekom ili zamijeni ofenzivnim veznim igračem ili krilnim napadačem.

Jedina reprezentacija koja se zasad neuspjehom u kvalifikacijama može mjeriti sa Švedskom je Čile. Južnoafrička ljestvica kvalifikacija je već konačna, a donedavni osvajač Copa Americe i prilično redovit sudionik SP-a ju je završio na posljednjem, desetom mjestu.