Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
oduševljeni vatreni

Erlić zaplakao nakon prvijenca pa otkrio koliko mu taj pogodak znači: 'Nisam imao baš pozitivnu godinu'

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Gibraltar
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
12.10.2025.
u 23:25

Možemo reći da idemo na SP. Sretni smo, slavimo, iako postoje minimalne šanse da ne idemo, ali vjerujemo u sebe. Drago nam je da smo pred našim navijačima pobijedili

Hrvatska je uvjerljivo na svom terenu u Varaždinu svladala Gibraltar u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Pogotke za Hrvatsku zabijali su Toni Fruk u 30., Luka Sučić u 78. i Martin Erlić u 96. minuti. Ovom pobjedom, vatreni su gotovo osigurali plasman na svjetsku smotru, ali to tek treba potvrditi.

Hrvatskoj treba jedan bod iz posljednje dvije utakmice protiv Farskih Otoka kod kuće i Crne Gore u gostima kako bi i matematički osigurala plasman na svjetsku smotru. Nakon nove velike pobjede i prvijenca za reprezentaciju, pred kamere Nove TV prvi je stao strijelac prvog pogotka, Toni Fruk:

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

- Možemo reći da idemo na SP. Sretni smo, slavimo, iako postoje minimalne šanse da ne idemo, ali vjerujemo u sebe. Drago nam je da smo pred našim navijačima pobijedili. Bila je dosta pomlađena momčad u prvom dijelu i tražili smo se, mladi su dečki željni dokazivanja. Nismo uspjeli brzo otvoriti Gibraltar, ali smo zasluženo pobijedili - započeo je veznjak Rijeke:

- Ovo je bila posebna večer za mene, najljepša uz onu kad smo igrali protiv Farskih Otoka. Prvijenac je tu i sretan sam, drago mi je da mogu igrati s ovakvim igračima i biti dio ove momčadi, da mogu učiti od ovakvih igrača. Za ovo se živi, ovo je vrh nogometa - zaključio je.

Sljedeći koji je stao pred kamere bio je strijelac trećeg pogotka, Martin Erlić, kojem je ovo također bio prvi pogodak u reprezentativnom dresu: 

- Dobro smo igrali, kontrolirali smo utakmicu. Bilo je teže na početku, ali smo na kraju dobili 3:0 i došli korak bliže SP-u. Morali smo pred svojom publikom igrati kako treba, mnogi igrači dobili su priliku koju su trebali iskoristiti i mislim da su uspjeli u tome, izbornik će imati slatke muke - započeo je Erlić koji je nakon pogotka pustio i suzu.

VEZANI ČLANCI: 

- Najbitnije je bilo da smo bili dobro postavljeni, bilo je bitno da krenemo dobro u utakmicu i ne shvatimo olako Gibraltar. Prvijenac? Nisam imao baš pozitivnu godinu prošle godine, ali rad i trud se isplate, sretan sam zbog gola - rekao je stoper Midtyjllanda.

Domagoj Bradarić nije krio sreću što se nakon pet godina vratio u hrvatsku reprezentaciju:

- Presretan sam što sam se vratio, hvala Daliću na šansi. Drago mi je što smo ovom pobjedom okrunili njegovih 100 nastupa i nadam se da idemo na SP. Predivan je osjećaj opet biti tu, jako sam zadovoljan i sretan. U klubu sam već drugu godinu i osjećam se jako dobro, želim rasti iz utakmice u utakmicu i nastaviti se dokazivati. Dobro smo stajali, nije lako kad se svi zabiju u kazneni prostor. Nedostajao je završni pas, ali je na kraju ovo bila rutinska pobjeda.

Ključne riječi
kvalifikacije za SP 2026. Toni Fruk Martin Erlić hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još