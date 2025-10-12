Erlić zaplakao nakon prvijenca pa otkrio koliko mu taj pogodak znači: 'Nisam imao baš pozitivnu godinu'

Hrvatska je uvjerljivo na svom terenu u Varaždinu svladala Gibraltar u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Pogotke za Hrvatsku zabijali su Toni Fruk u 30., Luka Sučić u 78. i Martin Erlić u 96. minuti. Ovom pobjedom, vatreni su gotovo osigurali plasman na svjetsku smotru, ali to tek treba potvrditi.

Hrvatskoj treba jedan bod iz posljednje dvije utakmice protiv Farskih Otoka kod kuće i Crne Gore u gostima kako bi i matematički osigurala plasman na svjetsku smotru. Nakon nove velike pobjede i prvijenca za reprezentaciju, pred kamere Nove TV prvi je stao strijelac prvog pogotka, Toni Fruk:

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Možemo reći da idemo na SP. Sretni smo, slavimo, iako postoje minimalne šanse da ne idemo, ali vjerujemo u sebe. Drago nam je da smo pred našim navijačima pobijedili. Bila je dosta pomlađena momčad u prvom dijelu i tražili smo se, mladi su dečki željni dokazivanja. Nismo uspjeli brzo otvoriti Gibraltar, ali smo zasluženo pobijedili - započeo je veznjak Rijeke:

- Ovo je bila posebna večer za mene, najljepša uz onu kad smo igrali protiv Farskih Otoka. Prvijenac je tu i sretan sam, drago mi je da mogu igrati s ovakvim igračima i biti dio ove momčadi, da mogu učiti od ovakvih igrača. Za ovo se živi, ovo je vrh nogometa - zaključio je.

Sljedeći koji je stao pred kamere bio je strijelac trećeg pogotka, Martin Erlić, kojem je ovo također bio prvi pogodak u reprezentativnom dresu:

- Dobro smo igrali, kontrolirali smo utakmicu. Bilo je teže na početku, ali smo na kraju dobili 3:0 i došli korak bliže SP-u. Morali smo pred svojom publikom igrati kako treba, mnogi igrači dobili su priliku koju su trebali iskoristiti i mislim da su uspjeli u tome, izbornik će imati slatke muke - započeo je Erlić koji je nakon pogotka pustio i suzu.

VEZANI ČLANCI:

- Najbitnije je bilo da smo bili dobro postavljeni, bilo je bitno da krenemo dobro u utakmicu i ne shvatimo olako Gibraltar. Prvijenac? Nisam imao baš pozitivnu godinu prošle godine, ali rad i trud se isplate, sretan sam zbog gola - rekao je stoper Midtyjllanda.

Domagoj Bradarić nije krio sreću što se nakon pet godina vratio u hrvatsku reprezentaciju:

- Presretan sam što sam se vratio, hvala Daliću na šansi. Drago mi je što smo ovom pobjedom okrunili njegovih 100 nastupa i nadam se da idemo na SP. Predivan je osjećaj opet biti tu, jako sam zadovoljan i sretan. U klubu sam već drugu godinu i osjećam se jako dobro, želim rasti iz utakmice u utakmicu i nastaviti se dokazivati. Dobro smo stajali, nije lako kad se svi zabiju u kazneni prostor. Nedostajao je završni pas, ali je na kraju ovo bila rutinska pobjeda.