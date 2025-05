Kako je Luka uopće došao u Real? 'Od njegovog poziva zatresle su mi noge!'

Luka Modrić (39) proveo je u Real Madridu čak 13 godina. Kroz njegova smo sjećanja, iznesena u njegovoj autobiografiji 'Moja igra', evocirali njegove dane iz ljeta 2012. kada je prvi put saznao za interes velikoga španjolskog kluba, dramatične okolnosti oko transfera, te prvi dodir s kultnim Bernabeuom.

- Pripremama za Euro 2012. priključio sam se u Rovinju. U hotelu smo imali igraonicu, gdje smo se opuštali uz stolni tenis, biljar, razne igrice. Jednog dana nazvao me zastupnik Mario Mamić.

- Je l' sjediš? - bilo je prvo pitanje, koje je, naravno, odavalo da će mi priopćiti nešto važno, od čega bi mi se mogle noge zatresti. Tako je i bilo.

- Zvao je Real Madrid. Želi te njihov trener za iduću sezonu.

- Streslo me stvarno. Ostao sam bez teksta. Prva pomisao bila je: To je ostvarenje mojih snova! Real je pojam. Vrh nogometa. Uskoro je nazvao i drugi zastupnik Vlado Lemić, koji je bio najupućeniji u detalje tog poziva. Potvrdio je sve ono čemu sam se nadao. Jose Mourinho, u tom trenutku na vrhuncu karijere i vjerojatno prvo svjetsko ime među trenerima, htio je da igram za Real Madrid. Ne može bolje! Misli su mi nadirale nepojmljivom brzinom. Već sam se vidio u dresu Los Blancosa, u momčadi sa svjetskim igračkim vedetama, na prepunom Bernabeuu, s trofejima. Trebalo je, međutim, proći puno prepreka da napokon odjenem taj dres. Od trenutka kada sam doznao za interes Los Blancosa, ništa me više u prijelaznom roku nije zanimalo. Vidio sam se samo u Real Madridu.

Nekoliko dana uoči polaska za Poljsku s reprezentacijom, Luka je slobodan dan u Zagrebu iskoristio za teniski meč s Hrvojem Čalom na Ravnicama, kada mu je iznenada na mobitel stigla poruka, u kojoj je pisalo:

- Pozdrav, Luka, nazvao bih te danas poslije treninga. Jose Mourinho.

Luka dalje o tome piše:

- Bio je to taj trenutak. Nestvarna priča o Realu postala je stvarna. Od tada je moje uzbuđenje preraslo u nervozu. Proveo sam sat-dva u čekanju da zazvoni mobitel. Napokon se i to dogodilo.

- Želim da budeš dio naše momčadi za iduću sezonu. Volim te kao igrača i vjerujem u tebe. Siguran sam da ćeš uspjeti u Real Madridu. Ti si igrač sredine terena i najviše te vidim kao osmicu. Ni desetku, ni šesticu, nego osmicu!

Nešto sam i ja, u tom silnom uzbuđenju, uzvratio.

- Hvala vam, treneru. Počašćen sam čuti da me želite vi i Real Madrid. Učinit ću sve da opravdam vaše povjerenje.

- OK, bit ćemo u kontaktu. Želim ti sve najbolje na Europskom prvenstvu.

Nakon što smo završili razgovor, bio sam sretan kao malo dijete. Bilo mi je jasno da Mourinhov poziv znači početak akcije za veliki transfer. Nisam mogao ni slutiti kakve će porođajne muke proći prije nego što se izrodi suglasnost predsjednika Tottenhama Daniela Levyja. Luka Modrić se nakon ljetoga odmora bio vratio u London, u kamp Tottenhama, i javio se novome treneru Andreu Villasu-Boasu.

- Bio je to već u startu težak razgovor. Tada mi je bilo sasvim jasno da me čeka ljetna kalvarija i da će Tottenham praviti probleme. Bio sam ozlojeđen, a još kada mi je trener sljedećeg dana rekao da moram krenuti s momčadi na američku turneju, posvađali smo se. Rekao sam mu da nema šanse da idem u SAD. Nisam se uopće šalio, i kada su oni krenuli za Ameriku, ja sam se vratio u Zadar. Ipak, prema savjetima svojih zastupnika i prema stavu Real Madrida, Modrić se nakon nekoliko dana vratio u London i sam trenirao u Tottenhamovu kampu. Jednoga dana, prisjeća se u knjizi, tajnica predsjednika Levyja donijela mu je avionsku kartu za Los Angeles, gdje su Spursi bili na pripremama. Luka ju je bacio u koš za smeće.

- Nakon jednog od usamljeničkih treninga, na zaklonjenom terenu iza klupskih prostora, otišao sam se istuširati. Kada sam izišao, ispred svlačionice naletio sam na Levyja. Rijetko je dolazio u kamp. Ovaj put nije me mogao izbjeći. Bio je karakteristično suh i hladan u kratkom razgovoru koji je započeo pitanjem: - Kako si, jesi li nervozan?

Uzvratio sam: - Predsjedniče, molio bih vas da ispunite riječ koju ste mi dali (da će ga pustiti ako dođe ponuda Real Madrida, nap.a.). Htio bih igrati finale Superkupa s Barcelonom, nemojte mi uskratiti tu priliku.

Tada mi je rekao: - U ponedjeljak ću te pustiti da odeš. Naposljetku, došao je i taj dan. Napokon sam se dobro naspavao i s roditeljima u ponedjeljak ujutro odletio prema Madridu. Osjećao sam se lakši za cijelu tonu.

Modrić u knjizi detaljno opisuje svoj prvi dodir s kraljevskim klubom; od liječničkog pregleda, potpisivanja ugovora, prvoga prolaska kroz Realove prostorije, do predstavljanja navijačima na travnjaku.

- Ulazak u svlačionicu kultnog kluba posebno me se dojmio. Dres s brojem 19 bio je spreman ispred ormarića s mojim imenom. Izabrao sam taj broj između još dva slobodna, 5 i 16. Omiljena desetka bila je Özilova, prva alternativa 23 kod Čeriševa, 14 je nosio Xabi Alonso. Moj broj 19 mogao se pak čitati kao zbroj jedinice i devetke što je davalo magičan broj koji sam oduvijek htio nositi. Kada sam prvi put izašao iz Realova tunela na travnjak, srce mi je lupalo iz petnih žila. Trenutak kada su mi se na terenu Bernabeua priključili Vanja i Ivano, majka i otac, uz povike podrške mojih novih navijača, učinili su taj ponedjeljak jednim od najposebnijih i najvažnijih u mom životu.

Kada sam došao u kamp, prvi me dočekao kapetan Iker Casillas, koji mi je poželio dobrodošlicu i rekao da se osjećam kao u svojoj kući. Dio igrača već je bio na terenu. U svlačionici sam zatekao Kaku, koji me također srdačno pozdravio. Cristiano Ronaldo pristupio mi je pak kao da smo stari frendovi:

- Ajde, napokon si došao.

Kraj Lukinoga dana iz snova dogodio se u vili njegovoga madridskog prijatelja Predraga Mijatovića.

- Kada sam došao pred Mijatovićevu vilu, iskreno, nisam ni slutio kako će biti zaključen taj ponedjeljak za pamćenje.

- Ajde, isprazni sve džepove – rekao mi je moj zastupnik Davor Ćurković. Kad sam to u nevjerici učinio, odjednom su me zgrabili on i Zoran Lemić te onako odjevenog bacili u bazen. Odmah se za mnom bacio, a tko će drugi, nego moj otac. Bilo je to sjajno slavljeničko opuštanje za kraj pravoga kraljevskoga dana.

Luka Modrić debitirao je za Real Madrid 29. kolovoza 2012. godine, u Superkupu s Barcelonom. Ušao je u igru u 83. minuti umjesto Mesuta Özila.