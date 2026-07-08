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PERIŠIĆ NOVI KAPETAN

Kako će izgledati nova Hrvatska? Poznato što će biti s Modrićem, dva igrača Dinama sigurno upadaju

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
Autor
Karlo Ledinski
08.07.2026.
u 08:01

Erlić, Ćaleta-Car, Jakić, Moro i Fruk ostali su bez ijedne minute na SP-u, što je potvrda da im status u vatrenima više nije zacementiran

– Ovo je definitivno kraj jedne ere, kraj za dio igrača, kraj jedne velike priče – izjavio je izbornik Zlatko Dalić u zagrebačkoj zračnoj luci po povratku iz Amerike.

Naravno, postavlja se pitanje za koje je igrače ovo kraj u reprezentaciji?

Definitivno je ovo kraj Modrićeve ere. Kapetan Hrvatske, po svemu sudeći, odigrao je posljednju utakmicu za vatrene. Bio je predvodnik generacije koja je hrvatski nogomet uzdigla u sam svjetski vrh, vođa ere u kojoj smo osvojili srebro i broncu na svjetskim prvenstvima.

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S obzirom na to da će uskoro napuniti 41 godinu, logično je da se oprosti od vatrenih, pa čak i u slučaju da odluči još godinu dana igrati za Milan.

Kramarić još želi igrati

Osim Modrića, zasad još nitko od senatora nije najavio mogućnost odlaska iz reprezentacije. Drugi najstariji vatreni, 37-godišnji Ivan Perišić, nakon Portugala je poručio da nastavlja svoj reprezentativni put i u idućem ciklusu. A to onda znači i da će naslijediti kapetansku traku od Modrića. Perišić, unatoč poznim godinama, itekako još može igrati na najvišoj razini, potvrdio je to i prošlosezonskim igrama u PSV-u.

Vidjet ćemo što će biti s trećim najstarijim vatrenim, Andrejom Kramarićem. Ovaj SP pokazao je da Andrej, treći najbolji strijelac vatrenih svih vremena, više nema status kao nekada, no možda je tome razlog i problem s ozljedom, zbog čega nije bio u optimalnoj formi na SP-u. Ali, po onome što znamo, Kramarić želi i dalje biti dio reprezentacije, još dvije godine dok mu traje ugovor s Hoffenheimom.

Još jedan naš napadač u srednjim tridesetima, Ante Budimir (34) nije najavio odlazak iz reprezentacije, želi i dalje igrati za Hrvatsku. Naravno, ako će biti u planovima novog/starog izbornika.

U izborničkim planovima bit će sigurno 32-godišnji Mateo Kovačić, najlogičniji nasljednik Luke Modrića. Mateo je ove sezone imao problema s ozljedama, ali igrama na SP-u pokazao je da može biti novi vođa veznog reda Hrvatske. Također, on bi trebao biti prvi zamjenik kapetana.

Od tridesetogodišnjaka, tu su još Dominik Livaković (31) i Mario Pašalić (31), ali oni nisu sporni, obojica bi još nekoliko godina trebali biti važne karike vatrenih.

I nakon svega nabrojenog, dolazimo do zaključka da u reprezentaciji neće biti korjenitih promjena. Okosnica momčadi postoji, teško je vjerovati da će izbornik u jesen napraviti neke drastične promjene i zaokrete.

Iako, nekih novih imena u reprezentaciji sigurno će biti. Jer, Hrvatska ima zanimljivih igrača koji su na rubu ulaska u reprezentaciju i koji bi mogli biti pojačanja.

Prije svega, to su igrači koji su bili na pretpozivu za Svjetsko prvenstvo – Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Adrian Senečić i Luka Stojković. Može se tim imenima priključiti i mladi Adriano Jagušić, naravno pod uvjetom da se izbori za mjesto u prvoj momčadi Panathinaikosa.

Kreće novi ciklus

Nastave li sa sjajnim igrama kao u prošloj sezoni, Stojković i Beljo gotovo će sigurno ući u reprezentaciju, baš kao i Ivan Smolčić, koji će ove sezone igrati Ligu prvaka s Comom. A na bekovskim pozicijama ionako smo deficitarni.

Naravno, da netko od njih upadne u reprezentaciju, prije toga netko treba ispasti. Oni koji su "na rubu" igrači su koji su ostali bez minuta na ovom Svjetskom prvenstvu. Ne računajući dvojicu golmana (Pandur i Kotarski), petorica koja su ostala bez minutaže na Mundijalu su Erlić, Ćaleta-Car, Jakić, Moro i Fruk. I zato neće začuditi ako se netko od njih ne pojavi na idućem popisu. Jer, s početkom novog ciklusa uvijek je bilo promjena, bit će ih i sada.

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Ključne riječi
izbornik Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 4

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AJ
ajojajaj
08:29 08.07.2026.

Ne samo da je kraj jedne ere, ovo je kraj vrhunske Hrvatske za dugo godina. Jednostavno više nemamo kvalitetnih igrača, i Dalić je jedina osoba koja je u stanju krpanjem napraviti rezultat.

ŠT
ŠtoReći
08:24 08.07.2026.

Izgledat će za 10 ! Vidimo da su i U-19 izvrsni

BP
Besposlen pop
08:26 08.07.2026.

Ako nas Dala ne ode ovaj tjedan svojevoljno, moglo bi mu se lako dogoditi da bude prisiljen već vrlo skoro otići uz aklamaciju, palcem dole i onih koji ga sad žestoko podržavaju.

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Ivanković za VL

Bilo bi smiješno da nakon svega netko kaže: 'Dosta je bilo Dalića.' Koliko znam, ima 4-5 ponuda

– Moj je dojam iznimno pozitivan. Ova utakmica s Portugalom pokazala je sav naš potencijal, dala nam je puno elemenata za optimizam da ćemo zadržati reprezentaciju koja će biti kompetitivna sa svima. I svaka čast izborniku Daliću koji je napravio laganu smjenu generacija koja se nije odrazila na rezultat. Sjetimo se promjena 2002. godine, tada nismo sličili ni na što

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