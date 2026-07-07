Americi poniženoj Trumpom sućut, a borbenim i slobodoljubivim Amerikancima čestitke i podrška

U subotu, 4. srpnja 2026., Sjedinjene Američke Države proslavile su veliki jubilej: 250. godišnjicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti, rodnog lista upravo tada novonastale države i nacije. To se dogodilo usred rata koji je trinaest kolonija na istočnoj obali Sjeverne Amerike povelo protiv britanske krune.



Razlog su bili porezi koje je britanska kruna nametnula kolonijama kako bi podmirila dugove nakon iscrpljujućeg Sedmogodišnjeg rata protiv Francuske i njezinih indijanskih saveznika. Prva okupljanja predstavnika svih kolonija nisu imala za cilj rat protiv krune. Naprotiv. Sastali su se kako bi pronašli način pomirenja s dalekim vladarom.