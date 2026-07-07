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Branimir Pofuk
Autor
Branimir Pofuk

Americi poniženoj Trumpom sućut, a borbenim i slobodoljubivim Amerikancima čestitke i podrška

07.07.2026. u 20:00

Jubilej SAD-a obilježila je politička bitka između vizije u kojoj je najveći američki izum Ustav i fantazije u kojoj je vrhunac američke povijesti Trump

U subotu, 4. srpnja 2026., Sjedinjene Američke Države proslavile su veliki jubilej: 250. godišnjicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti, rodnog lista upravo tada novonastale države i nacije. To se dogodilo usred rata koji je trinaest kolonija na istočnoj obali Sjeverne Amerike povelo protiv britanske krune.

Razlog su bili porezi koje je britanska kruna nametnula kolonijama kako bi podmirila dugove nakon iscrpljujućeg Sedmogodišnjeg rata protiv Francuske i njezinih indijanskih saveznika. Prva okupljanja predstavnika svih kolonija nisu imala za cilj rat protiv krune. Naprotiv. Sastali su se kako bi pronašli način pomirenja s dalekim vladarom.

Ključne riječi
Donald Trump Sjedinjene Američke Države

Komentara 1

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Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
20:16 07.07.2026.

Borbenim i slobodoljubivim Amerikancima, ova Pofukova podrška i čestitke, pravi su melem za dušu i tijelo.

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