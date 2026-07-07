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MATTEONI OTKRIO DETALJE

Veliko otkriće o Daliću: 'Još u Madridu mi je rekao da je gotovo'

FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
07.07.2026.
u 22:00

Matteoni je istaknuo kako se Dalićevi rezultati ne mogu dovoditi u pitanje, ali smatra da je posao hrvatskog izbornika sa sobom nosio i velik teret

HRT-ov analitičar i novinar Sportskih novosti smatra da je Zlatko Dalić odluku o odlasku donio puno prije završetka Svjetskog prvenstva.

Nakon emotivnog obraćanja hrvatskog izbornika Zlatka Dalića u HRT-ovoj emisiji Americana, u kojem nije otkrio hoće li ostati na klupi hrvatske reprezentacije ili zaključiti svoj mandat, situaciju je analizirao HRT-ov stručni komentator i novinar Sportskih novosti Robert Matteoni.

Matteoni je istaknuo kako se Dalićevi rezultati ne mogu dovoditi u pitanje, ali smatra da je posao hrvatskog izbornika sa sobom nosio i velik teret.

"Nepobitne su činjenice da je Dalić najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti, ali i da je bilo stvari koje nisu dobre", rekao je.

Dodao je kako vjeruje da Daliću teško pada činjenica da više nema jednoglasnu podršku javnosti.

"Ja imam dojam da njega smeta da nema unisonu podršku, ali izbornički posao je takav u svim zemljama. Hrvatska nije nešto drukčija zemlja od ostalih, svugdje se preispituje izbornika. Imao je apsolutnu podršku 2018., ne znam može li biti veće podrške od onoga da ostanete izbornik osam godina."

Najzanimljiviji dio Matteonijeva gostovanja bila je njegova tvrdnja da je Dalić odluku o odlasku zapravo donio još prije početka Svjetskog prvenstva.

"Ja mislim da to sad mogu reći jer nije tajna, ali pričao sam s Dalićem u Madridu na oproštaju Luke Modrića od Reala i on mi je rekao da će mu Svjetsko prvenstvo biti zadnja akcija i da odlazi. Rekao je da više nema svježinu, tako da mislim da je on već ranije donio odluku."

Prema njegovim riječima, razgovor koji Dalića očekuje s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza vjerojatno neće bitno promijeniti situaciju.

"Dobro je da se to riješi tako da se odradi razgovor, ali imam dojam da je on i ranije odlučio da odlazi i ovdje imam dojam da je tako. Nije tajna ni da je Marijan Kustić već razgovarao sa Slavenom Bilićem koji se stavio na raspolaganje."

Matteoni smatra da je osmogodišnji mandat ostavio velik trag na hrvatskom izborniku te da bi upravo umor mogao biti presudan faktor.

"Je li dobro da reprezentaciju i dalje vodi čovjek koji je dao maksimum jer mislim da nitko više neće ponoviti ovakve rezultate? Ovaj posao užasno troši, ja imam dojam da je on umoran. Te stvari koje ga smetaju oko pritiska, propitkivanja i obitelji, to neće nestati ni nakon razgovora sutra i vjerujem da mi se čini da odlazi."

Na kraju je poručio kako odluka o budućnosti izbornika, po njegovu mišljenju, ne bi trebala biti isključivo u Dalićevim rukama.

"Ja ne vjerujem u tezu da izbornik sam mora odlučiti ostaje li. To mora odlučiti neko stručno tijelo, on ponuđeni ugovor nije potpisao i o tome ćemo tek vidjeti."
Ključne riječi
SP 2026.

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