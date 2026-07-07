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SPORTSKI GENI

FOTO Svi pričaju o sestri Erlinga Haalanda: Tko je Gabrielle koja mu je ukrala pozornost na SP-u?

Match de 16ème de finale "Brésil - Norvège (1-2)" lors de la Coupe du Monde FIFA 2026 (FIFA World Cup 2026)
Foto: Elyxandro Cegarra / PsnewZ / Bes
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 20:45

Dok norveški napadač dominira na Svjetskom prvenstvu, u središte pozornosti neočekivano je dospjela njegova starija sestra Gabrielle. Njezina nevjerojatna sličnost s bratom postala je viralni hit, otkrivajući priču o jednoj od najfascinantnijih sportskih obitelji na svijetu

Tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine, dok su sve oči bile uprte u Erlinga Haalanda, jednog od najvećih nogometnih talenata današnjice, dogodio se trenutak koji je na trenutak zasjenio čak i njegovu zvjezdanu pojavu. Naime, nakon prošle utakmice norveške reprezentacije na Instagramu su se pojavile fotografije na kojim Erling pozira s obitelji. 

Pored gorostasnog napadača stajala je njegova starija sestra, Gabrielle Braut Haaland. Društvene mreže su eksplodirale u svega nekoliko minuta. Korisnici diljem svijeta nisu mogli ne primijetiti nevjerojatnu fizičku sličnost između brata i sestre, a ubrzo su se proširili duhoviti komentari i usporedbe, nazivajući je "Haalandovom blizankom" i njegovom "ženskom verzijom". Ono što je trebao biti tek usputan kadar postalo je jedan od najviralnijih trenutaka cijelog prvenstva, potaknuvši globalnu znatiželju o ženi koja je do tada uspješno živjela izvan dosega medijske pompe. No tko je zapravo Gabrielle Braut Haaland? Rođena 9. siječnja 1998. godine, dvije je godine starija od svog slavnog brata i za razliku od njega, odabrala je život daleko od glamura i medijskih naslovnica. Dok Erling obara rekorde na travnjacima diljem Europe, Gabrielle je svoju profesionalnu karijeru izgradila u Norveškoj, gdje radi kao zdravstvena djelatnica. Iako je nakon viralnog trenutka njezin profil na Instagramu, gdje je prati više od 177 tisuća ljudi, dobio na popularnosti, on i dalje ostaje odraz njezinog mirnog i privatnog života. Na njemu dijeli uglavnom obiteljske trenutke i fotografije s putovanja, ali bez namjere da gradi karijeru influencerice.

Njezin privatni život dodatno potvrđuje predanost obiteljskim vrijednostima. Gabrielle je 2020. godine stupila u brak s norveškim nogometašem Janom Gunnarom Eideom, čime je i njezin suprug dio nogometnog svijeta, iako na znatno manjoj sceni od njezinog brata. Par je godinu dana kasnije, 2021., dobio svoje prvo dijete, sina, a obitelj su dodatno proširili dolaskom kćeri. Fotografije na kojima Erling, nogometni superstar, pozira sa svojim malim nećakom postale su omiljene među njezinim pratiteljima, prikazujući nježniju stranu jednog od najubojitijih napadača svijeta. Kroz sve to, Gabrielle je ostala čvrsto na zemlji, fokusirana na svoju obitelj i posao, služeći kao tiha, ali postojana podrška svom bratu. Upravo ta slika samozatajne žene zaintrigirala je javnost i otvorila vrata priči o cijeloj obitelji Haaland, u kojoj je sportski talent duboko utkan u DNK. Njihov otac, Alf-Inge "Alfie" Haaland, i sam je bio uspješan profesionalni nogometaš koji je ostavio trag u engleskoj Premier ligi. Igrajući kao defenzivni vezni i branič, nosio je dresove klubova kao što su Nottingham Forest, Leeds United i Manchester City, isti klub u kojem njegov sin danas ispisuje povijest.

Jednako važnu, ako ne i važniju ulogu u ovoj sportskoj priči ima majka, Gry Marita Braut. Tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća bila je norveška prvakinja u sedmoboju, iznimno zahtjevnoj atletskoj disciplini koja objedinjuje sedam različitih vještina i od sportaša traži svestranost, snagu i izdržljivost. Ta kombinacija očevog nogometnog znanja i majčine atletske superiornosti smatra se savršenim genetskim preduvjetom koji je stvorio jedinstvenog sportaša poput Erlinga. Svjestan njezine sportske ostavštine, Erling je tijekom Svjetskog prvenstva odlučio odati joj posebno priznanje. Na leđima norveškog dresa, umjesto samo prezimena Haaland, nosi natpis "Braut Haaland". Ovaj potez, kako navode izvori bliski obitelji, bio je osobna odluka kojom je želio iskazati poštovanje prema majčinoj strani obitelji i naslijeđu koje nosi. To je ujedno i podsjetnik da iza njegove nevjerojatne brzine i snage, koje mu omogućuju da dominira nad braničima, stoji naslijeđe prvakinje. Sam Erling se u prošlosti znao našaliti kako je upravo od majke naslijedio eksplozivnost i atletske sposobnosti.

Priču o djeci Alf-Ingea i Gry Marite zaokružuje najstariji brat, Astor Haaland, koji je odabrao potpuno drugačiji put. Umjesto da slijedi oca i brata u profesionalni nogomet, Astor se okrenuo svijetu poslovanja i financija. Nakon studija na prestižnoj poslovnoj školi BI Norwegian Business School, izgradio je karijeru daleko od sportskih terena i medijske pažnje. Iako vodi vrlo privatan život, Astor je, baš kao i sestra, redovita podrška Erlingu na tribinama tijekom proslava trofeja i važnih utakmica, pokazujući snažnu obiteljsku povezanost. No, nogometni talent u obitelji nije stao s Erlingom. Geni su se proširili i na rođake s majčine strane, Jonatana Braut Brunesa i Alberta Brauta Tjålanda, koji su također profesionalni nogometaši, potvrđujući da je prezime Braut u Norveškoj postalo sinonim za sportsku izvrsnost. Obiteljsku sliku upotpunjuju i dvije mlađe polusestre koje Erling ima iz očevog drugog braka.

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*dijelom uz AI
Ključne riječi
showbiz Gabrielle Haaland Erling Haaland

Komentara 1

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Avatar mr. rabbit
mr. rabbit
20:49 07.07.2026.

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