FOTO/VIDEO Ljudi u panici napuštali hotele usred jutarnje špice, građevinari objavili snimke: 'Nikada nisam vidio da se čelik ovako savije'

Nekoliko ulica u središtu Manhattana u New Yorku evakuirano je tijekom jutarnje prometne špice u utorak nakon što je neboder u obnovi pokazao ozbiljne znakove konstrukcijske nestabilnosti. Vlasti su tijekom dana upozorile na moguće djelomično urušavanje zgrade, no do večeri su objavile da je objekt privremeno stabiliziran. U incidentu nije bilo ozlijeđenih. "Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Zgrada je i dalje nestabilna. Od dolaska na mjesto događaja primijetili smo daljnje pomicanje jednog od oslabljenih stupova", rekao je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani na konferenciji za novinare, prenosi AFP.

Dodao je kako je riječ o "izuzetno ozbiljnoj situaciji", ali je naglasio da su svi radnici na gradilištu evakuirani na vrijeme. "Zahvalan sam što mogu objaviti da dosad nije bilo ozlijeđenih i da su svi radnici na broju", rekao je Mamdani, dodajući da inženjeri rade na hitnim planovima za dodatno ojačavanje konstrukcije, navodi AFP.

🚨🚨NIGHTMARE IN NYC🚨🚨



👇🏻👇🏻👇🏻BUILDING COLLAPSE👇🏻👇🏻👇🏻



People are homeless in Midtown Manhattan as many apartment buildings in the collapse zone are deemed unsafe



Streets closed from about 40th to 45th between First and Third Avenues.



People are forced to come and collect… pic.twitter.com/QKR2eORtrQ — Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) July 7, 2026

Vatrogasna služba New Yorka intervenirala je nakon dojave da su sa zgrade počele padati cigle. Po dolasku su vatrogasci utvrdili da su se dva nosiva stupa savila na 21. i 22. katu, dok su se podovi između 21. i 26. kata ulegnuli, priopćio je FDNY, a prenosi AFP. Na videosnimkama koje su snimili građevinski radnici, a u koje je AFP imao uvid, vide se deformirani čelični stupovi unutar zgrade.

Na teren je raspoređeno oko 130 vatrogasaca i djelatnika hitne medicinske pomoći, uz korištenje dronova za nadzor objekta, izvijestio je AFP. Newyorški odjel za zgrade objavio je na društvenoj mreži X da su njihovi statičari odmah upućeni na lokaciju kako bi procijenili stanje. Neboder od 37 katova nalazi se u neposrednoj blizini terminala Grand Central i sjedišta Ujedinjenih naroda. Nekadašnje sjedište farmaceutskog diva Pfizera trenutačno prolazi kroz najveći projekt prenamjene uredskog prostora u stambene jedinice u povijesti New Yorka. Projekt obuhvaća gotovo 120.000 četvornih metara, a nakon dovršetka, planiranog početkom 2027. godine, trebao bi ponuditi oko 1600 stanova za najam, navodi AFP.

Investitor je odbacio tvrdnje da prijeti urušavanje cijelog objekta, poručivši kako "nije cijela zgrada u opasnosti od urušavanja", odgovarajući na ranija upozorenja glasnogovornika vatrogasne službe, prenosi AFP. Predstavnik sindikata građevinskih radnika Clifford Johnsen ocijenio je da bi problem mogao biti povezan s dogradnjom novih katova na postojeću konstrukciju. "Evo što se događa kad dodajete težinu na loše projektiranu ili loše izgrađenu zgradu. Radim u građevinarstvu 21 godinu i nikada nisam vidio da se stup savija – to je izuzetno opasno", rekao je Johnsen za AFP.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026

Do večernjih sati gradske su vlasti izvijestile da su hitne mjere stabilizacije dale rezultate. Povjerenik newyorškog odjela za zgrade Ahmed Tigani izjavio je kako su privremena čelična ojačanja stabilizirala konstrukciju te da tijekom posljednjih nekoliko sati nije zabilježeno novo pomicanje. "Uspjeli smo obići 21. kat i uvjereni smo da hitne mjere stabilizacije daju rezultate. Ugrađuje se dodatna čelična konstrukcija koja omogućuje siguran nastavak radova na osiguravanju zgrade", rekao je Tigani, prenosi CNN.

Dodao je kako je zgrada trenutačno stabilna, ali da će područje oko nje vjerojatno ostati pod posebnim režimom još nekoliko dana. Prema riječima Tiganija, četiri okolne zgrade i dalje su pod naredbom potpune evakuacije, dok je peta djelomično evakuirana, poslovni prostori u prizemlju ostaju zatvoreni, a stanarima viših katova dopušten je povratak. Dio ranije evakuiranih zgrada u međuvremenu je ponovno otvoren za stanare, izvijestio je CNN.

Posljedice incidenta osjetili su i lokalni poduzetnici. Wahhid Saleh, koji već 38 godina vodi štand s voćem u Midtownu, rekao je za CNN da je promet gotovo stao. "Posao nije ni približno onakav kakav bi trebao biti. Ovo je New York, ovdje se svaki dan događa nešto uzbudljivo, ali danas su ljudi bili stvarno uplašeni", rekao je Saleh, prisjećajući se kako je ranije tijekom dana vidio goste obližnjeg hotela kako u panici napuštaju zgradu.