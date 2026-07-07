Preuzima službu nakon što je bio jedan od ključnih ljudi Vatikana u rješavanju crkvene krize u Indiji

U indijskoj saveznoj državi Kerali nadbiskupa ne puštaju u vlastitu katedralu. Policija raspoređuje snage oko crkve kako bi spriječila sukobe. Svećenici odbijaju poslušnost. Više nitko ne govori o liturgiji. Govori se o pobuni. A sve, naizgled, oko pitanja u kojem smjeru tijekom mise treba biti okrenut svećenik: prema narodu ili prema oltaru. U središte te krize, a koja je prošla gotovo neopaženo, u proljeće 2021., papa Franjo šalje jednog od svojih iskusnijih diplomata. Nadbiskup Leopoldo Girelli upravo je imenovan apostolskim nuncijem u Indiji i Nepalu. Na papiru, riječ je o redovitoj diplomatskoj rotaciji. U stvarnosti, dočekuje ga Crkva koja se opasno približava točki na kojoj autoritet Rima više nije dovoljan da zaustavi kaos. Njegova zadaća nije napisati novi dokument, nego ponovna uspostava dijaloga između Svete Stolice, biskupa, svećenika, u trenutku kad se na terenu – i uz nasilje – rješavaju pitanja može li jedna od najvećih katoličkih Crkava na svijetu odbiti odluke vlastite sinode? Može li odbiti papu? I gdje završava autonomija jedne istočne katoličke Crkve, a počinje autoritet Rima. U godinama koje slijede postat će jedan od glavnih ljudi Vatikana na terenu – papine oči i uši u Crkvi koja prolazi jednu od najvećih unutarnjih kriza suvremenoga katolicizma. Upravo je taj nadbiskup – koji je cijeli život radio na osjetljivim mjestima – ranije ove godine imenovan nuncijem u Hrvatskoj, nakon završetka mandata u Indiji.