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Ako ste prespavali: Švicarska na penale izbacila Kolumbiju i posljednja prošla u četvrtfinale SP-a

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia
Foto: Lee Smith/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 07:33

Kod izvođenja jedanaesteraca za Švicarce su pogađali Xhaka, Amdouni, Itten i za pobjedu Vargas, a jedino je Akanji gađao visoko preko vrata. Kod Kolumbije su bili precizni Quintero, Campaz i Diaz. Sanchez je pogodio gredu, dok je udarac Cucha Hernandeza sjajno obranio švicarski golman Kobel.

U posljednjem dvoboju osmine finala na Svjetskom nogometnom prvenstvu reprezentativci Švicarske su kasno sinoć u Vancouveru nadjačali Kolumbiju s 4-3 boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Mreže su mirovale tijekom 90 minuta, kao i u dodatnih trideset minuta, a Kolumbija je time osigurala četvrtfinalni dvoboj protiv svjetskih prvaka Argentinaca.

Kod izvođenja jedanaesteraca za Švicarce su pogađali Xhaka, Amdouni, Itten i za pobjedu Vargas, a jedino je Akanji gađao visoko preko vrata. Kod Kolumbije su bili precizni Quintero, Campaz i Diaz. Sanchez je pogodio gredu, dok je udarac Cucha Hernandeza sjajno obranio švicarski golman Kobel.

Tijekom svih 120 minuta igralo se dosta oprezno, ali su i obrane dominirale u odnosu na suparničke napade. Najbolje dvije šanse imala je Kolumbija, obje u produžecima. U devetoj minuti prvog produžetka Lucumi je nakon kornera udarcem glavom pogodio gredu, dok je u 115. minuti iz odlične situacije Campaz gađao preko švicarskih vrata.

U četvrtfinalu će Švicarska igrati protiv Argentine. Aktualni svjetski prvaci su u utorak, nakon velikog preokreta, svladali Egipat s 3-2 premda su Egipćani sve do 79. minute vodili s 2-0.

Dvoboj Argentine i Švicarske igra se u noći sa subote na nedjelju, u 3 sata po srednjeeuropskom vremenu, u Kansas Cityju.
Ključne riječi
Kolumbija reprezentacija Švicarska reprezentacija

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