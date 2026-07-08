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36. SUMMIT

Čelnici NATO-a snimili obiteljsku fotografiju: Pogledajte gdje su smjestili Milanovića

Obiteljska fotografija NATO-a
Foto: NATO
1/5
VL
Autor
Mateja Papić
08.07.2026.
u 08:36

Erdoğan i njegova supruga fotografirali su se sa svakim izaslanstvom, nakon čega je uslijedilo tradicionalno zajedničko fotografiranje svih sudionika summita.

Uoči službenog dijela 36. summita NATO-a u Ankari turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan priredili su svečani prijem za šefove država i vlada zemalja članica Saveza te njihove supružnike u predsjedničkoj palači (Külliye).

Prije večere, održane iza zatvorenih vrata, domaćini su pojedinačno dočekali svakog od uzvanika na stepenicama glavne zgrade predsjedničke palače. Erdoğan i njegova supruga fotografirali su se sa svakim izaslanstvom, nakon čega je uslijedilo tradicionalno zajedničko fotografiranje svih sudionika summita. Na toj je fotografiji i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kojega su smjestili u gornji red, na bočnu poziciju.

Posebnu pozornost tijekom ceremonije privukao je svečani doček ispred predsjedničke palače. Prostor su krasile zastave koje predstavljaju 16 povijesnih turskih država, dok su počasnu stražu činili vojnici u povijesnim odorama, uključujući pripadnike odjevene u janjičarske uniforme.

Dolazak svjetskih čelnika pratio je nastup Mehteranske postrojbe turskog Ministarstva obrane, koja je izvodila tradicionalne vojne marševe. Jedan od zapaženijih trenutaka večeri dogodio se kada je američki predsjednik Donald Trump, očito impresioniran nastupom Mehteranske postrojbe, pokazao znak "OK" u njihovu smjeru.

FOTO Pogledajte kako su dočekali Milanovića uoči ključnog sastanka: Stigao u Ankaru Vladinim avionom
Obiteljska fotografija NATO-a
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Ključne riječi
NATO Zoran Milanović

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