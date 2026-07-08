Ovo su parovi četvrtfinala SP-a, od osam reprezentacija čak je šest europskih

Na Svjetskom prvenstvu u nogometu ostalo je osam najboljih reprezentacija od čega je čak šest europskih. Danas je slobodan dan, a natjecanje se nastavlja u četvrtak utakmicom Francuske i Maroka (22 h) u Bostonu.

ČETVRTFINALE

Četvrtak, 9. srpnja

M97 Francuska - Maroko (22.00, Boston)

Petak, 10. srpnja

M98 Španjolska - Belgija (21.00, Los Angeles)

Subota, 11. srpnja

M99 Norveška - Engleska (23.00, Miami)

Nedjelja, 12. srpnja

M100 Argentina - Švicarska (3.00, Kansas City)

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore

POLUFINALE

Utorak, 14. srpnja

M101 Pobjednik M97 - Pobjednik M98 (21.00, Dallas)

Srijeda, 15. srpnja

M102 Pobjednik M99 - Pobjednik M100 (21.00, Atlanta)

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

Subota, 18. srpnja

Poraženi M101 - Poraženi M102 (23.00, Miami)

FINALE

Nedjelja, 19. srpnja

Pobjednik M101 - Pobjednik M102 (21.00, New York)