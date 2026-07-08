Ovo su parovi četvrtfinala SP-a, od osam reprezentacija čak je šest europskih

Na Svjetskom prvenstvu u nogometu ostalo je osam najboljih reprezentacija od čega je čak šest europskih. Danas je slobodan dan, a natjecanje se nastavlja u četvrtak utakmicom Francuske i Maroka (22 h) u Bostonu.
ČETVRTFINALE
Četvrtak, 9. srpnja
M97 Francuska - Maroko (22.00, Boston)
Petak, 10. srpnja
M98 Španjolska - Belgija (21.00, Los Angeles)
Subota, 11. srpnja
M99 Norveška - Engleska (23.00, Miami)
Nedjelja, 12. srpnja
M100 Argentina - Švicarska (3.00, Kansas City)
POLUFINALE
Utorak, 14. srpnja
M101 Pobjednik M97 - Pobjednik M98 (21.00, Dallas)
Srijeda, 15. srpnja
M102 Pobjednik M99 - Pobjednik M100 (21.00, Atlanta)
UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Subota, 18. srpnja
Poraženi M101 - Poraženi M102 (23.00, Miami)
FINALE
Nedjelja, 19. srpnja
Pobjednik M101 - Pobjednik M102 (21.00, New York)