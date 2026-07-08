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KREĆE U ČETVRTAK

Ovo su parovi četvrtfinala SP-a, od osam reprezentacija čak je šest europskih

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia
Foto: Anne-Marie Sorvin/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 07:04

Danas je na SP-u slobodan dan, a natjecanje se nastavlja u četvrtak utakmicom Francuske i Maroka (22 h) u Bostonu.

Na Svjetskom prvenstvu u nogometu ostalo je osam najboljih reprezentacija od čega je čak šest europskih. Danas je slobodan dan, a natjecanje se nastavlja u četvrtak utakmicom Francuske i Maroka (22 h) u Bostonu.

ČETVRTFINALE
Četvrtak, 9. srpnja
M97 Francuska - Maroko (22.00, Boston)

Petak, 10. srpnja
M98 Španjolska - Belgija (21.00, Los Angeles)

Subota, 11. srpnja
M99 Norveška - Engleska (23.00, Miami)

Nedjelja, 12. srpnja
M100 Argentina - Švicarska (3.00, Kansas City)

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore

POLUFINALE
Utorak, 14. srpnja
M101 Pobjednik M97 - Pobjednik M98 (21.00, Dallas)

Srijeda, 15. srpnja
M102 Pobjednik M99 - Pobjednik M100 (21.00, Atlanta)

UTAKMICA ZA 3. MJESTO
Subota, 18. srpnja
Poraženi M101 - Poraženi M102 (23.00, Miami)

FINALE
Nedjelja, 19. srpnja
Pobjednik M101 - Pobjednik M102 (21.00, New York)
Ključne riječi
SP 2026. svjetsko prvenstvo

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