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ANUŠIĆ NA NATO SUMMITU

Velika odluka u Ankari: Hrvatska ulazi u zajedničku nabavu vojnih transportnih zrakoplova

Velika Gorica: Ministar Anušić s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom obišao izložbu vojne opreme
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Tomislav Krasnec
07.07.2026.
u 13:40

Flotu Airbusovih zrakoplova A400M zajednički planiraju nabaviti Belgija, Francuska, Hrvatska, Poljska, Španjolska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. 'Rentat ćemo ih po potrebi', kaže ministar Anušić

Ministar obrane Ivan Anušić prvog je dana dvodnevnog NATO-summita u turskoj Ankari otkrio da je potpisano sudjelovanje Hrvatske u zajedničkom projektu sedam zemalja saveznica, koji se tiče nabave vojnih transportnih zrakoplova za prijevoz vojnika. Ministar to nije rekao, ali doznajemo da se radi o floti Airbusovih zrakoplova A400M te da u tome sudjeluju Belgija, Francuska, Hrvatska, Poljska, Španjolska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. 

- Radi se o projektu visoke vidljivosti. Radi se o brzom transportu naših trupa zračnim prometom i, naravno, trupa naših saveznica. U tom projektu se predviđa nabavka velikih transportnih vojnih aviona u kojem Hrvatska do 2030. godine neće imati nikakve obaveze niti bilo kakav trošak, nego iza 2030. godine. Moramo definirati kako i na koji način ćemo u tom projektu participirati. Pretpostavljam da ćemo participirati kao saveznica, naravno, s određenim ugovorima, sporazumima sa zemljama koje budu imale u svom aranžmanu i u svojoj nabavi, u sastavu svojih oružanih snaga, upravo te avione za transport borbenih trupa - rekao je ministar Anušić na press konferenciji s hrvatskim novinarima u Ankari. Projekti visoke vidljivosti (HVP) predstavljeni su kao novi NATO-ov instrument za ubrzanje razvoja ključnih vojnih sposobnosti europskih saveznika u kontekstu postupnog povlačenja Amerikanaca iz konvencionalne obrane Europe.

- To, naravno, ne mora značiti da moramo posjedovati isti taj avion, nego ih možemo koristiti zajedno s ovih sedam zemalja koje sam spomenuo. Ključno je to da je u našem Detaljnom planu razvoja navedeno da Oružane snage Republike Hrvatske trebaju imati u svom sastavu i transportni avion. Ispunit ćemo tu obvezu iz Detaljnog plana razvoja Oružanih snaga. Imat ćemo na raspolaganju transportni avion, zajedno s našim saveznicima, koji ćemo rentati po potrebi - dodao je Anušić. Kako doznajemo, ideja je da se dijele troškovi nabave zrakoplova, ali i troškovi održavanja, logistike, obuke. Flota će podržavati širok raspon misija, uključujući strateški i taktički zračni prijevoz vojnika, ali i humanitarnu pomoć, medicinsku evakuaciju, podršku u dopunjavanju goriva u zraku i slično.

Na pitanje je li zajednički hrvatski nastup na NATO-summitu koordiniran između dva Vladina ministarstva, koja su dio hrvatske delegacije, i Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji predvodi hrvatsku delegaciju na summitu, ministar obrane je odgovorio: 

- Stav Vlade Republike Hrvatske je jasan, kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje naših saveznika unutar NATO-a, nepodržavanje potpore obrani neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koju vodi Vlada RH kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usuglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proeuropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni. Tako da to nisu nijanse i to nisu stvari koje se mogu dogovoriti u smislu koordinacije i usaglašavanja. To su dvije potpuno različite politike. Vlada vodi politiku, kako sam sada i rekao i kako na kraju krajeva hrvatska javnost zna, a isto tako predsjednik Republike Hrvatske vodi svoju politiku koja je u potpunosti suprotna. I sve ono što danas gledamo slušamo i gdje ćemo sutra zajedno sve sjediti i donositi zajedničke odluke - rekao je Anušić. 

Ministar obrane iznio je brojke prema kojima Hrvatska, povrh izdvajanja za obranu i modernizaciju vojske u visini 2,1 posto BDP-a, već doseže cilj izdvajanja za dualne, vojno-civilne projekte u visini 1,5 posto BDP-a, što je dogovoreno na prošlogodišnjem summitu u Haagu. Tada je, podsjetimo, kao novi cilj dogovoreno izdvajanje u visini 3,5 posto BDP-a za obranu i još 1,5 posto BDP-a za projekte vezane uz obranu, koji mogu biti i civilne namjene u slučaju mira i vojne namjene u slučaju opasnosti. Hrvatska, prema Anušićevim riječima, tih 3,5 posto planira doseći do 2035. godine, a cilj od 1,5 posto za projekte dualne namjene već premašuje jer je, kako kaže ministar obrane, već počela izdvajati 1,89 posto BDP-a za "prometne koridore, bolnice i sve ono što će koristiti eventualno u budućnosti za civilne, ali i potrebe, eventualno, rata".

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Ključne riječi
vojska OS RH Ivan Anušić

Komentara 27

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KI
Kontra indoktriniran
14:33 07.07.2026.

Ovako će Rusi pobijediti, isto se dogodilo Americi u Zaljevu. Sad će Europa to platiti, uskoro ćete čuti Trumpa.

EU
eurofil55
14:41 07.07.2026.

Dok god plaćate, njima je svejedno tko je u pravu, Plenković ili Milanović. Sve miriše na opasnost i poniženje.

AL
alojzvodic
14:19 07.07.2026.

I kako dalje? Trgovali smo s Rusijom, sada ćemo imati rat, pa ćemo opet trgovati s njima, budući da je pobjeda nemoguća. Neće doći sama, vidite, tjeraju nas u rat, nemaju istočnjačke mudrosti i ne žele čekati. Rusija je napalaala Ukrajinu, Ukrajina se brani, a bojimo se da će i nas? To nam govore grabežljivi ljudi, oni koji žele Rusiju i sve što ona predstavlja. Stoga brane mir i Ukrajini. Problem je što nisu mogli odabrati gori povijesni trenutak. Jedini mogući način ratovanja je kopija onog u Zaljevu. Rusi će ispaljivati ​​rakete iz dubokih otvora u planinama na europske prijestolnice, energetska čvorišta i komunikacije i gospodarstvo koje nije raspoređeno na druge kontinente, prvenstveno Kinu, a Europa će testirati ruski PZO. Naravno s istim učinkom kao i Ukrajina. Na Ameriku zaboravite, sami kažu da nisu ludi. Nekoliko uspješnih razaranja bit će dovoljno (prije svega pisača za euro, što je jedina europska blagodat) da Europa već prema tradiciji, zatraži kapitulaciju. Pogrešan protivnik, reći će. I dočekat ćemo je razoreni i u manjem broju nego danas.

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