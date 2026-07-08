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SASTANAK S KUSTIĆEM

Hrvatska će danas doznati ostaje li Zlatko Dalić izbornik. Evo tko će ga zamijeniti ako odluči otići

SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić i Marijan Kustić na terasi Hotela Satire
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 08:30

- Sutra imam razgovor s predsjednikom, nije da ja ne želim, ali ima nekih stvari koje moram sam sa sobom riješiti. Tek sad vidim kakvu podršku imam - rekao je Dalić.

Hrvatska bi danas mogla saznati ostaje li Zlatko Dalić izbornik ili ćemo dobiti novoga nakon nevjerojatnih uspjeha koje je ostvario s vatrenima. Dalić je jučer izjavio da će se danas naći s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem nakon čega bi se trebao znati rasplet situacije.

- Moj dogovor s predsjednikom je da se nađemo sutra i da se dogovorimo što i kako dalje. Ja sam svjestan da sve to zanima, neki žele da ja ostanem, neki žele da je odem... Ja nikada neću raditi nešto bolje od ovoga što radimo. Moja volja i motiv nikada nisu bili upitni. Sutra imam razgovor s predsjednikom, nije da ja ne želim, ali ima nekih stvari koje moram sam sa sobom riješiti. Tek sad vidim kakvu podršku imam - rekao je Dalić.

Bude li Dalićeva odluka da napušta reprezentaciju, u njegove zlatne cipele uskočit će Slaven Bilić s kojim je Kustić već u nekoliko navrata razgovarao, prvi izbornik koji bi Hrvatsku trebao voditi dva mandata. Prvi je trajao od 2006. do 2012. godine, uključivao je 65 utakmica na klupi, plasman na Euro 2008. i 2012. godine, uz neuspjeh u kvalifikacijama za SP 2010. 

Odluka je sada isključivo na Zlatku Daliću jer Kustić želi da i dalje bude izbornik. Odluči li Dalić ostati, tada će nastaviti posao koji je započeo 2017. godine i odveo reprezentaciju do dvije svjetske medalje.

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Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

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Ivanković za VL

Bilo bi smiješno da nakon svega netko kaže: 'Dosta je bilo Dalića.' Koliko znam, ima 4-5 ponuda

– Moj je dojam iznimno pozitivan. Ova utakmica s Portugalom pokazala je sav naš potencijal, dala nam je puno elemenata za optimizam da ćemo zadržati reprezentaciju koja će biti kompetitivna sa svima. I svaka čast izborniku Daliću koji je napravio laganu smjenu generacija koja se nije odrazila na rezultat. Sjetimo se promjena 2002. godine, tada nismo sličili ni na što

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