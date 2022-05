Kakav vikend na Otoku! Jedan bod odlučuje prvaka Premier League, Guardiola optimističan

Pep Guardiola i Steven Gerrard najavili su odlučujući susret koji će Manchester City igrati na svom Etihadu protiv Aston Ville.

'Građani' uoči zadnjeg kola imaju bod prednosti ispred drugoplasiranog Liverpoola, te im je za potvrdu naslova potrebna pobjeda kako bi sigurno došli do obrane naslova. City može do naslova i u slučaju da momčad Jurgena Kloppa ne dođe do pobjede na Anfieldu protiv Wolverhamptona.

- Rekao sam svojim igračima da se fokusiraju samo na utakmicu, da ne razmišljaju o ničemu više. Imam osjećaj da će naši navijači napraviti fantastičnu atmosferu. Nisam nervozan uopće, klub nije bio puno puta u ovakvim situacijama, rekao je Guardiola.

- Rekao sam prije mjesec dana da trebamo više od 90 bodova, ako želimo do naslova. U zadnjih 51 utakmicu, Liverpool je izgubio samo jednom. Kada se suočavaš s takvim protivnikom, onda je bitna i zadnja utakmica, moraš ju dobiti.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Za ključnu utakmicu sezone, Pep će na raspolaganju imati neke od ključnih igrača, vraćaju mu se Kyle Walker i John Stones, ali sve je izvjesnije da neće moći računati na Rubena Diasa.

Utakmica Cityja i Aston Ville bit će zanimljiva i iz razloga što na klupi kluba iz Birminghama sjedi legendarni igrač Redsa, Steven Gerrard:

- Učinit ćemo sve da ovog vikenda osvojimo bodove protiv Cityja, ali primarno zbog mog trenutnog kluba i naših navijača. Ako će to pomoći Liverpoolu da dođe do naslova, to će biti fantastično. Ipak sam proveo puno godina tamo, rekao je Gerrard.