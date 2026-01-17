Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Vaterpolisti kreću u lov na polufinale Eura, na redu je obračun s nezgodnim suparnikom
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE MOGAO GLEDATI

Kakva muka i patnja: Reakcija Domagoja Duvnjaka govori sve, legendarni kapetan bio je u šoku

Screenshot RTL
Autor
Patrik Mršnik
17.01.2026.
u 19:47

Bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak s tribina u Malmöu pratio je mučenje svojih donedavnih suigrača protiv Gruzije. Njegov izraz lica i hvatanje za glavu postali su simbol teške borbe na otvaranju Eura

Utakmica protiv Gruzije na otvaranju Europskog prvenstva trebala je biti lagan zadatak za hrvatske rukometaše, no dvorana u Malmöu pretvorila se u pozornicu drame. S tribina je sve pratio i donedavni kapetan Domagoj Duvnjak, koji je stigao podržati svoje dečke. Vjerojatno nije mogao ni sanjati da će umjesto uživanja u igri proživljavati toliku nervozu gledajući kako se momčad s kojom je osvajao medalje muči protiv potpunog autsajdera.

Početak susreta bio je kao iz noćne more. Gruzijci su ušli furiozno, dok je napad Kauboja bio potpuno bezidejan. Golovi u hrvatskoj mreži su se redali, a prednost Gruzije je rasla. U 19. minuti, na semaforu je stajalo šokantnih plus šest za suparnike. Činilo se da Hrvatska srlja u blamažu, a nevjerica se s parketa preselila na tribine, ravno na lice legendarnog kapetana.

Kamere su uhvatile reakciju Domagoja Duvnjaka koja je najbolje oslikala nemoć i frustraciju. Bivši kapetan nije mogao vjerovati što gleda. U trenucima dok je Gruzija vodila, Duvnjak se hvatao za glavu, skrivao pogled i očajnički proživljavao svaki promašeni napad. Čovjek koji je uvijek na terenu ostavljao srce, sada je s tribina proživljavao agoniju. Njegov izraz lica govorio je više od tisuću riječi.

A samo nekoliko sati ranije, uoči utakmice, Duvnjak je s optimizmom najavio susret. "Došao sam podržati dečke. Malo sam nervozan i napet, ali nadam se da ćemo krenuti s pobjedom", izjavio je tada. Spomenuo je i predivan osjećaj zbog navijača, no ta se euforija brzo pretvorila u grč i nevjericu. Srećom po njega i sve navijače, hrvatska "mašina" napokon se pokrenula u završnici prvog dijela. Niz od sedam golova bez odgovora vratio je Hrvatsku u vodstvo i donio barem malo olakšanja na lice legendarnog kapetana.
Ključne riječi
rukomet Domagoj Duvnjak EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!