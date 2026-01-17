Kakva muka i patnja: Reakcija Domagoja Duvnjaka govori sve, legendarni kapetan bio je u šoku

Utakmica protiv Gruzije na otvaranju Europskog prvenstva trebala je biti lagan zadatak za hrvatske rukometaše, no dvorana u Malmöu pretvorila se u pozornicu drame. S tribina je sve pratio i donedavni kapetan Domagoj Duvnjak, koji je stigao podržati svoje dečke. Vjerojatno nije mogao ni sanjati da će umjesto uživanja u igri proživljavati toliku nervozu gledajući kako se momčad s kojom je osvajao medalje muči protiv potpunog autsajdera.

Početak susreta bio je kao iz noćne more. Gruzijci su ušli furiozno, dok je napad Kauboja bio potpuno bezidejan. Golovi u hrvatskoj mreži su se redali, a prednost Gruzije je rasla. U 19. minuti, na semaforu je stajalo šokantnih plus šest za suparnike. Činilo se da Hrvatska srlja u blamažu, a nevjerica se s parketa preselila na tribine, ravno na lice legendarnog kapetana.

Kamere su uhvatile reakciju Domagoja Duvnjaka koja je najbolje oslikala nemoć i frustraciju. Bivši kapetan nije mogao vjerovati što gleda. U trenucima dok je Gruzija vodila, Duvnjak se hvatao za glavu, skrivao pogled i očajnički proživljavao svaki promašeni napad. Čovjek koji je uvijek na terenu ostavljao srce, sada je s tribina proživljavao agoniju. Njegov izraz lica govorio je više od tisuću riječi.

A samo nekoliko sati ranije, uoči utakmice, Duvnjak je s optimizmom najavio susret. "Došao sam podržati dečke. Malo sam nervozan i napet, ali nadam se da ćemo krenuti s pobjedom", izjavio je tada. Spomenuo je i predivan osjećaj zbog navijača, no ta se euforija brzo pretvorila u grč i nevjericu. Srećom po njega i sve navijače, hrvatska "mašina" napokon se pokrenula u završnici prvog dijela. Niz od sedam golova bez odgovora vratio je Hrvatsku u vodstvo i donio barem malo olakšanja na lice legendarnog kapetana.