Kakav kralj: Klopp u šest ujutro pjevao uz pjevača slavnog benda

Jürgen Klopp nastavio je loš ni u finalima. Poraz protiv Reala 3:1 u Kijevu u Ligi prvaka mu je šesti uzastopni finale koji je izgubio.

- Napravili smo što smo mogli, igrači su dali sve od sebe, ali jednostavno nismo imali sreće. Imali smo dobru priliku, no nismo je iskoristili - rekao je Klopp nakon utakmice u kojoj je kraljevima pobjedu s dvije početničke greške poklonio vratar Liverpoola Loris Karius.

Klopp je između ostalog igračima poručio da nema mjesta za tugu, te da treba proslaviti veliki uspjeh kakav je finale Lige prvaka.

I on sam otišao je u provod, a u šest ujutro snimljen je kako pjeva u društvu Campina, pjevača svog omiljenog benda Toten Hosena.

Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. 🔴 pic.twitter.com/lrm22OVzRr