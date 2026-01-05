Naši Portali
DEBAKL

Amorim odlazi kao statistički najgori menadžer Uniteda: Pogledajte samo njegove brojke

FILE PHOTO: Premier League - AFC Bournemouth v Manchester United
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.01.2026.
u 16:00

Portugalac je šesti menadžer Uniteda, ne računajući privremene, otkako se legendarni sir Alex umirovio i Amorim ima daleko najniži postotak pobjeda, svega 36.9 %

Nakon 14 mjeseci provedenih na klupi Manchester Uniteda, portugalski stručnjak Ruben Amorim (40) je dobio otkaz na Old Traffordu. Amorim napušta "Crvene vragove" kao statistički najneuspješniji menadžer u eri nakon Alexa Fergusona.

Pod njegovim vodstvom United je imao najgoru sezonu u više od pola stoljeća i tek drugi put u 35 godina propustio je Europu.

Portugalac je šesti menadžer Uniteda, ne računajući privremene, otkako se legendarni sir Alex umirovio i Amorim ima daleko najniži postotak pobjeda, svega 36.9 %

Najuspješniji je bio Jose Mourinho sa 58.33 posto pobjeda, a potom je slijedio Erik Ten Hag sa 54.69%, pa Ole Gunnar Solskjaer sa 54.17%. David Moyes je imao 52.94%, a Louis Van Gaal 52.43%.

STATISTIČKI UČINAK MENADŽERA UNITEDA

58.33% - Jose Mourinho

54.69% - Erik Ten Hag

54.17% - Ole Gunnar Solskjaer

52.94% - David Moyes

52.43% - Louis Van Gaal

36.92% - Ruben Amorim

prajdali100
16:30 05.01.2026.

Veliki sam navijač Uniteda ali nitko ne može napraviti pitu od g..ana. Nitko !!! Selekcija igrača je katastrofalna,nemaju kvalitet,nemaju igru,nemaju ništa....Ostaviti 3--4 igrača a ostale potjerati koliko god to koštalo.

