Juve uz puno muke svladao Sassuolo, trobod donio četvrto mjesto

U susretu 17. kola talijanskog prvenstva Juventus je s mnogo muke pobijedio Sassuolo s 3:1 skočivši na četvrto mjesto Serie A.

Premda je cijelo drugo poluvrijeme Juve imao igrača više, torinska Stara dama je tek u samoj završnici utakmice stigla do pobjede.

Možda i ključni trenutak dogodio se u samoj završnici prvog dijela kada je Pedro Obiang isključen zbog oštrog prekršaja. Sudac Davide Massa je pregledao VAR snimku i poslao Obianga na hlađenje.

Juventus je s igračem više poveo u 51. minuti preko Danila, no sedam minuta kasnije Gregoire Defrel je zabio za 1:1. Domaćin je bio korak do nove prednosti u 67. minuti, no Federico Chiesa je pogodio vratnicu.

Šest minuta kasnije Cristiano Ronaldo je imao zicer, no Andrea Consigli je sjajno reagirao.

I hrabri gosti su imali nekoliko prilika, možda i za podvig, ali su pokleknuli u samoj završnici. U 82. minuti Aaron Ramsey je zabio za 2:1, a u posljednjim trenucima susreta Ronaldo je postavio konačnih 3:1.