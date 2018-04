Jurčević osjeća dodatni pritisak: Nadam se da će doći 10.000 gledatelja

Dosad je sve zapravo ovo bilo zagrijavanje za Nikolu Jurčevića, pobjeda nad Rudešom i remi s Interom tek su bili uvod za ovo što ga čeka danas, polufinale kupa s Rijekom (17.30). Prvi pravi veliki ispit, prva prava velika utakmica u kojoj će, htio on to ili ne, osjećati pritisak. To prije jer je Dinamo od Rijeke prošle sezone izgubio prvenstvo, onda je poražen i u finalu kupa, a sad se od novog trenera Dinama očekuje da te trofeje vrati u plavi maksimirski salon.

– Čeka nas velika utakmica, za nas u ovom trenutku i najveća jer nosi šansu za finale, a to nam je velika želja. Optimist sam, znam da smo napravili mali kiks u Zaprešiću, ali bilo je dosta subjektivnih i objektivnih okolnosti koje su na to utjecale. To smo ‘pospremili’, iako ostaje žal za ta dva boda, no sad nas čeka veliki derbi s kvalitetnom momčadi koja zadnjih godina ima europski pedigre, ovakvih je utakmica puno odigrala, imaju duplu krunu, dobili su nas u zadnjoj utakmici – kazao je Nikola Jurčević koji je proučio Kekove trupe, zna da su opasni iz kontranapada pa planira nametnuti svoju igru.

– Imali smo nekoliko igrača koji su nam falili, no Soudani i Sosa su prije toga, u klubu ili s reprezentacijom, imali kontinuitet tako da taj izostanak neće nedostajati u smislu svježine, Doumbia se vraća nakon kartona, o Benkoviću ću odlučiti pred utakmicu, isto tako i o vrataru. Vjerujem da će Rijeka biti dobar mamac za, nadam se, 10-ak tisuća ljudi – veli trener Dinama koji tvrdi da nije nervozan pred svoju prvu veliku utakmicu.

– Nisam, iako postoji nekakvo uzbuđenje jer je utakmica strašno važna i meni i igračima i klubu, ipak je to polufinale s našim velikim rivalom, približavanje trofeju i svima nam ta utakmica puno znači. Remi u Zaprešiću je neuspjeh. Jasno da nakon toga postoji i dodatni pritisak uoči ove utakmice, ali to je sastavni dio nogometa, dakle uobičajena situacija za nas, igrače i trenera Dinama. Biti nervozan – nema koristi, treba spremiti momčad da bude što bolja.

Napomenimo da se u slučaju remija nakon 90 minuta igraju produžeci, dvaput po 15 minuta, a ne bude li pobjednika ni tada, odlučivat će udarci s 11 metara.