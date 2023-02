VIDEO Juranovićev Union bolji od Gvardiolovog Leipziga, Berlin ponovno drugi na tablici

U derbi utakmici 20. kola Bundeslige nogometaši Union Berlina su kao gosti slavili kod Leipziga 2-1 te su se vratili na drugo mjesto ljestvice. Kratko je Borussia (D) tijekom subote bila druga, a sada su opet Berlinčani prvi pratitelji vodećeg Bayerna od kojeg imaju samo bod manje. Leipzig je ostao na petom mjestu ljestvice.

Leipzig je poveo u 24. minuti kada je gostujuću mrežu zatresao Henrichs. No, gosti iz Berlina su imali kvalitetan odgovor u nastavku dvoboja kada su okrenuli rezultat na svoju stranu. Prvo je Haberer u 61. minuti izjednačio, dok je jedanaest minuta kasnije Knoche bio miran i precizan s bijele točke te je doveo Union u vodstvo. Do kraja je domaćin napadao svim silama, postigao je i pogodak kojeg je VAR poništio te do boda nije uspio doći.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu za Leipzig, baš kao Josip Juranović za goste.

Sažetak susreta pogledajte OVDJE.

U nedjelju se igraju posljednje dvije utakmice ovog kola. Sastaju se Hertha - Borussia (M) te Koeln - Eintracht.

Bundesliga, 20. kolo:

Leipzig - Union Berlin 1-2 (Henrichs 24 / Haberer 61, Knoche 72-11m)

Bayern - Bochum 3-0 (Mueller 41, Coman 64, Gnabry 73-11m)

Freiburg - Stuttgart 2-1 (Grifo 60-11m, 84-11m / Fuehrich 30)

Mainz - Augsburg 3-1 (Jae Sung 21, 52, Onisiwio 24 / Demirović 28-11m)

Hoffenheim - Bayer 1-3 (Nsoki 77 / Andrich 6, Diaby 46, Hložek 56)

Werder - Borussia (D) 0-2 (Bynoe-Gittens 67, Brandt 85)

Petak:

Schalke - Wolfsburg 0-0