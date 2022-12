Juranović otkrio detalj iz svlačionice koji pokazuje zašto je Hrvatska najjača i može do bronce

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je s 0-3 (0-2) od Argentine u polufinalu SP-a u Lusailu, te će se u subotu boriti za broncu s poraženim iz dvoboja Maroko- Francuska. Argentinci su poveli golom Messija iz jedanaesterca u 34. minuti, a u 39. minuti nakon brzog protunapada na 2-0 povećao je Julian Alvarez. U 69. minuti Messi je asistirao Alvarezu za konačnih 3-0.

Josip Juranović izašao je pred novinare nakon poraza.

- Prije kaznenog udarca smo mi imali udarac na gol, ali mislim da moramo biti ponosni na to što smo napravili, čestitati Messiju i društvu, ali te male greškice su okrenule utakmicu - istaknuo je Juranović.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 13, 2022 Croatia's Dominik Livakovic and Domagoj Vida look dejected after being eliminated from the World Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Je li nedostajalo agresivnosti?

- Ovo je hrvatska reprezentacija, dat ćemo sve od sebe i zadnji atom snage. Čim smo ušli u svlačionicu Vida je prvi došao do nas i rekao "idemo osvojiti to treće mjesto" jer medalja se uvijek pamti idemo to napraviti za Hrvatsku. - dodao je Juranović i tako otkrio pravi duh hrvatske momčadi.

Rečenica kojom je Domagoj Vida, srebrni iz Rusije ohrabio i motivirao svoje suigrače koje je cijeloga prvenstva gledao s klupe primjer je i dokaz da Hrvatska nije slučajno jedna od najboljih momčadi svijeta i da je očekivati broncu u subotu itekako realno.

U nedjeljnom finalu (16 sati) Argentina čeka pobjednika polufinalnog dvoboja Francuske i Maroka koji se igra u srijedu (20 sati). Hrvatska će u subotu igrati utakmicu za treće mjesto, u 16 sati, protiv poraženog iz drugog polufinala. Argentina će u nedjelju loviti treću svjetsku krunu u povijesti. Svjetski prvaci bili su 1978. i 1986. godine, dok su posljednji put finale igrali 2014. godine kada su u finalu poraženi od Njemačke.