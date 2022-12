Sosa: 'Bili smo tako blizu, a tako daleko, danas smo tužni'. Kovačić: Nikad nisam komentirao suce, ali...

Po drugi put u svojoj povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija je poražena u polufinalu svjetskog prvenstva, dok je Argentinu ušla u svoje šesto finale. Hrvatska nije uspjela ponoviti rezultat iz Rusije kada je u polufinalu pobijedila Englesku. Ovoga puta Argentina predvođena Lionelom Messijem je bila uspješnija s 3-0.

Poraz je komentirao i Mateo Kovačić.

- Ne znam što bih rekao. Dali smo sve od sebe, iako smo u nekim trenutcima mogli i bolje. Htjeli smo u finale, ali tu je i treće mjesto i borit ćemo se za to. - rekao je.

- Nikad nisam komentirao suce niti mi je to namjera, ali ovo su dvije greške i to te košta - osvrnuo se Kovačić kratko na suđenje.

- Znali smo da su agresivni, da su dobri i da imaju Messija - dodao je.

- Prvih pola sata igrali smo dobro, ali onda se dogodi taj penal koji je diskutabilan, pa korner koji je bio za nas prije toga. Bolja si ekipa 30 minuta i onda gubiš dva nula, to je teško nadoknaditi. Nema se što reći, osim da čestitam Argentini na zasluženoj pobjedi i na nama je da razbistrimo glave sada - rekao je nakon poraza Borna Sosa.

- Teško je izgubiti polufinale jer tako si blizu, a tako daleko. Danas je još dopušteno da budemo tužni, ali već od sutra ćemo se pokušati što bolje pripremiti jer imamo nekih par manjih ozljedica pa ćemo to sanirati. - dodao je Sosa.

- Glupo je komentirati i žaliti se na odluke, iako mislim da je nama trebao biti dosuđen korner, a Argentini nije trebao biti dosuđen penal, ali što je tu je. Ubio nas je taj penal i brzi drugi gol, na ovakvim utakmicama se greška teško kažnjava. - rekao je Lovro Majer odmah nakon utakmice.

- Idemo sada sve napraviti da osvojimo to treće mjesto - zaključio je.

Josip Juranović složio se da je otvaranje utakmice bilo dobro.

- Prije kaznenog udarca smo mi imali udarac na gol, ali mislim da moramo biti ponosni na to što smo napravili, čestitati Messiju i društvu, ali te male greškice su okrenule utakmicu - istaknuo je Juranović.

Je li nedostajalo agresivnosti?

- Ovo je hrvatska reprezentacija, dat ćemo sve od sebe i zadnji atom snage. Čim smo ušli u svlačionicu Vida je prvi došao do nas i rekao "idemo osvojiti to treće mjesto" jer medalja se uvijek pamti idemo to napraviti za Hrvatsku. - dodao je.

U nedjeljnom finalu (16 sati) Argentina čeka pobjednika polufinalnog dvoboja Francuske i Maroka koji se igra u srijedu (20 sati). Hrvatska će u subotu igrati utakmicu za treće mjesto, u 16 sati, protiv poraženog iz drugog polufinala.

Argentina će u nedjelju loviti treću svjetsku krunu u povijesti. Svjetski prvaci bili su 1978. i 1986. godine, dok su posljednji put finale igrali 2014. godine kada su u finalu poraženi od Njemačke.

