Junior debitirao i spasio Hajduk: Ovo sam sanjao cijeli život

Marin Ljubičić u svom prvenstvenom debiju za Hajduk postigao je pobjednički gol u susretu sa Šibenikom (1:0).

- Htio bih zahvaliti treneru, cijelom stručnom stožeru i svim igračima i svima koji su me podržavali do sada. Prvih sat vremena igre nije bilo lako. Šibenik nije stvarao nešto šansi, ali nismo ni mi baš. Trener je odlučio uvesti me u igru. Mislim da sam iskoristio to na najbolji mogući način - rekao je Ljubičić, prenosi Dalmatinski portal.

- Odigrao sam povratnu loptu za Vuškovića, on je napravio lažnjak. Ja sam se našao između dva igrača. Hvala Bogu ove sezone sam ih nekoliko zabio na takav način. Lopta je došla do mene i prebacio sam je preko golmana. Nevjerojatan je ovo osjećaj. Ovo sam sanjao cijeli život, da debitiram za Hajduk na Poljudu u prvenstvu. Žao mi je što nije bilo publike, mislim da bi bilo bolje slavlje. Drago mi je što sam pomogao Hajduku za tri boda. Imamo dobar niz u prvenstvu - dodao je Ljubičić.

A trener Hajduka Paolo Tramezzani nakon utakmice pred kamere poslao svog pomoćnika Atillu Malfattija. Razlog je što je prvom treneru 'pukao glas'.

- Ovdje sam od siječnja zajedno s glavnim trenerom i sretni smo jer znamo koliko ljudi u Splitu vole ovaj klub i ono što želimo je vratiti na teren Hajdukov duh. Danas su dva mladića Marin Ljubičić i Stipe Biuk zaigrali, i pružili vrlo dobru partiju te nas učinili vrlo ponosnima. Radi se o dva igrača rođena 2002. godine, koji su danas odlično odigrali, potpomognuti s iskusnijim suigračima. Zato smo zaista zadovoljni - rekao je Tramezzanijev pomoćnik.