SJEĆATE LI GA SE?

Jugoslavija? Nije htio ni čuti za nju: Preminuo legendarni nogometaš (75)

Terry Yorath
Glenn Edwards/NEWS SYNDICATION
Autor
Patrik Mršnik
08.01.2026.
u 16:00

Preminuo je Terry Yorath, legendarni velški nogometaš, bivši kapetan reprezentacije i ikona Leeds Uniteda. Yorath je umro u 75. godini nakon kratke bolesti, a njegova karijera ostat će upamćena po beskompromisnoj borbi na terenu, velikim uspjesima, ali i dubokim tragedijama te jednom bolnom porazu koji nikad nije prebolio

Nogometni svijet zavijen je u crno nakon vijesti o smrti Terryja Yoratha, beskompromisnog velškog veznjaka koji je preminuo u 75. godini nakon kratke bolesti. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj u dirljivoj izjavi. "Većini je bio cijenjeni nogometni heroj, ali nama je bio tata; tih, ljubazan i nježan čovjek. Srca su nam slomljena, ali tješi nas spoznaja da će se ponovno ujediniti s našim bratom Danielom", poručila su njegova djeca. Vijest je stigla samo nekoliko sati nakon što je njegova kći, poznata BBC-jeva voditeljica Gabby Logan, morala napustiti emisiju "Match of the Day" usred prijenosa zbog hitnog obiteljskog slučaja.

Rođen u Cardiffu, Yorath je ostavio neizbrisiv trag u zlatnoj eri Leeds Uniteda pod vodstvom Dona Revieja. Kao ključni član legendarne momčadi, s kojom je odigrao gotovo 200 utakmica, osvojio je naslov prvaka Engleske u sezoni 1973./74., a godinu dana kasnije postao je prvi Velšanin koji je zaigrao u finalu Kupa prvaka. Njegova borbenost bila je legendarna; suigrači i protivnici opisivali su ga kao noćnu moru na terenu. Čak je i veliki Graeme Souness, poznat po svojoj čvrstini, na pitanje postoji li itko tvrđi od njega, bez razmišljanja odgovorio: "Terry Yorath". Za reprezentaciju Walesa upisao je 59 nastupa, a u čak 42 utakmice nosio je kapetansku vrpcu, vodeći svoju zemlju s nevjerojatnim ponosom.

Ipak, njegov život nije bio obilježen samo sportskim uspjesima, već i dubokim osobnim tragedijama. Godine 1992. doživio je nezamisliv gubitak kada je njegov 15-godišnji sin Daniel preminuo od neotkrivenog srčanog oboljenja dok je igrao nogomet s njim u dvorištu. Sedam godina ranije, kao pomoćni trener Bradford Cityja, bio je svjedokom stravičnog požara na stadionu Valley Parade u kojem je život izgubilo 56 navijača. Yorath je tada herojski pomagao u evakuaciji, a kako bi spasio druge i sebe, morao je iskočiti kroz prozor. Te dvije rane nosio je do kraja života.

Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, vodeći Swansea, Cardiff i Sheffield Wednesday, a kao izbornik Walesa bio je na korak do povijesnog plasmana na Svjetsko prvenstvo 1994. godine. Okupio je talentiranu generaciju igrača poput Iana Rusha, Marka Hughesa i Ryana Giggsa, no san je srušen u posljednjoj utakmici protiv Rumunjske. Ipak, jedan ga je poraz bolio više od svih drugih, onaj koji mu je, kako su mnogi vjerovali, zauvijek usadio odbojnost prema jednoj bivšoj državi.

Posebno bolan trenutak Yorathove reprezentativne karijere veže se za četvrtfinale kvalifikacija za Europsko prvenstvo 1976. godine, kada je Wales igrao protiv tada iznimno jake Jugoslavije. U prvoj utakmici u Zagrebu Jugoslavija je slavila s 2:0, stavivši Velšane u gotovo nemoguću situaciju. Uzvrat na krcatom Ninian Parku u Cardiffu bio je ratnička bitka, no susret je završio 1:1, što je značilo kraj velškog sna. Drama je kulminirala u samoj završnici, kada je Wales dobio jedanaesterac. Odgovornost je preuzeo vođa momčadi, Terry Yorath, no njegov udarac obranio je legendarni jugoslavenski vratar Enver Marić. Taj promašaj postao je jedan od najtragičnijih trenutaka u povijesti velškog nogometa, a godinama kasnije Velšani su za poraz u Zagrebu optuživali njemačkog suca, tvrdeći da je bio naklonjen domaćinu. Za Yoratha je taj dvoboj ostao vječna rana i razlog zašto, kako se priča, ime Jugoslavije više nikada nije htio ni čuti.
Avatar Moodleen
Moodleen
16:31 08.01.2026.

A ovima tu još uvjek u srcu, malo malo pa o njoj.

