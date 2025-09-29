Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA PROMJENA

Jugoslavenska zvijezda: Otišao sam iz Zagreba. Sada živim seljački, u drvenoj kući kao samotnjak

Autor
Dražen Brajdić
29.09.2025.
u 07:00

Kao što ga nisam imao u Zagrebu, ni na Kosmaju nemam televizor. Već dugo živim bez televizora. Volim pogledati pokoji film, prijenos nekog sportskog događaja, ali to mogu na laptopu. Ne volim gledati informativne emisije jer mi je tako zdraviji život. Bliži sam Bogu kada sam bez tih informacija - kaže nam Igor Milanović

Jedan od najtraženijih gostiju ulcinjskog Mundijala prijateljstva, onaj s kojim su se mnogi željeli fotografirati, bio je nekadašnji vaterpolski as, a danas trener Igor Milanović. Riječ je o sportašu koji s reprezentacijom bivše SFRJ ima dva olimpijska zlata (1984. i 1988.), dva naslova svjetskog prvaka (1986. i 1991.) te četiri europske medalje – jedno zlato (1991.) i tri srebra. Njegov izlazak na pozornicu, nakon svih ovdje predstavljenih košarkaških velikana (Kićanović, Slavnić, Jerkov, Knego, Nakić..) potaknuo je nazočne na snažan aplauz, a jedna nekadašnja vrhunska odbojkašica, napola u šali, a napola ozbiljno, kazala je da joj je bilo najvažnije vidjeti njega i da sada može mirno dalje konzumirati sadržaje ovog skupa mira, tolerancije i razumijevanja. Skupa na kojem se iz godine u godinu "sadi drvo mira" među sudionicima iz zemalja bivše SFRJ.

Ključne riječi
Zagreb Jugoslavija Igor Milanović

Komentara 6

Pogledaj Sve
PP
pp
07:56 29.09.2025.

Takva mu je bila i Jugoslavija. Bar je konzistentan.

OS
Ostrež
08:53 29.09.2025.

Bijedna šugoslavija opet na naslovnici hartije

SK
Skegro
08:51 29.09.2025.

Sam je sebi čovjek izabrao svoj put. Šta ima to sa jugoslavijom? Još bi bilo dobro da i naš predsjednik Milanović tim putem krene.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još