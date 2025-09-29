Jedan od najtraženijih gostiju ulcinjskog Mundijala prijateljstva, onaj s kojim su se mnogi željeli fotografirati, bio je nekadašnji vaterpolski as, a danas trener Igor Milanović. Riječ je o sportašu koji s reprezentacijom bivše SFRJ ima dva olimpijska zlata (1984. i 1988.), dva naslova svjetskog prvaka (1986. i 1991.) te četiri europske medalje – jedno zlato (1991.) i tri srebra. Njegov izlazak na pozornicu, nakon svih ovdje predstavljenih košarkaških velikana (Kićanović, Slavnić, Jerkov, Knego, Nakić..) potaknuo je nazočne na snažan aplauz, a jedna nekadašnja vrhunska odbojkašica, napola u šali, a napola ozbiljno, kazala je da joj je bilo najvažnije vidjeti njega i da sada može mirno dalje konzumirati sadržaje ovog skupa mira, tolerancije i razumijevanja. Skupa na kojem se iz godine u godinu "sadi drvo mira" među sudionicima iz zemalja bivše SFRJ.
Jugoslavenska zvijezda: Otišao sam iz Zagreba. Sada živim seljački, u drvenoj kući kao samotnjak
Kao što ga nisam imao u Zagrebu, ni na Kosmaju nemam televizor. Već dugo živim bez televizora. Volim pogledati pokoji film, prijenos nekog sportskog događaja, ali to mogu na laptopu. Ne volim gledati informativne emisije jer mi je tako zdraviji život. Bliži sam Bogu kada sam bez tih informacija - kaže nam Igor Milanović
