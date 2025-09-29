Jugoslavenska zvijezda: Otišao sam iz Zagreba. Sada živim seljački, u drvenoj kući kao samotnjak

Jedan od najtraženijih gostiju ulcinjskog Mundijala prijateljstva, onaj s kojim su se mnogi željeli fotografirati, bio je nekadašnji vaterpolski as, a danas trener Igor Milanović. Riječ je o sportašu koji s reprezentacijom bivše SFRJ ima dva olimpijska zlata (1984. i 1988.), dva naslova svjetskog prvaka (1986. i 1991.) te četiri europske medalje – jedno zlato (1991.) i tri srebra. Njegov izlazak na pozornicu, nakon svih ovdje predstavljenih košarkaških velikana (Kićanović, Slavnić, Jerkov, Knego, Nakić..) potaknuo je nazočne na snažan aplauz, a jedna nekadašnja vrhunska odbojkašica, napola u šali, a napola ozbiljno, kazala je da joj je bilo najvažnije vidjeti njega i da sada može mirno dalje konzumirati sadržaje ovog skupa mira, tolerancije i razumijevanja. Skupa na kojem se iz godine u godinu "sadi drvo mira" među sudionicima iz zemalja bivše SFRJ.