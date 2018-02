Jug CO pobijedio Olympiacos i ostao u igri za završni turnir

U derbiju osmog kola skupine A Lige prvaka vaterpolisti Jug Croatia osiguranja su u Dubrovniku pobijedili Olympiacos 10-8 (4-2, 2-1, 2-3, 2-2) i tako ostali u igri za plasman na 'Final Eight' koji će se održati u Genoi od 6. do 9. lipnja.

Dubrovčani su uoči ove utakmice držali peto mjesto u skupini koje ne osigurava plasman na završni turnir i novi kiks ozbiljno bi uzdrmao ambicije aktualnog europskog doprvaka. Pobjeda je bila imperativ i odabranici Vjekoslava Kobeščaka su uspjeli osvojiti važne bodove protiv grčkog sastava kojem je ovo bio prvi poraz u skupini. U prošlom kolu Grci su u Pireju pobijedili Jug CO 8-6, no sada su im Jugaši uzvratili.

Nakon izjednačenog otvaranja utakmice, Jug je koncem prve četvrtine stigao do dva gola prednosti (4-2), a sredinom druge dionice i do +3 (6-3). U trećoj dionici Jug je imao i najvećih 8-4, no uslijedio je pad i Olympiacos se pet minuta prije kraja utakmice vratio na samo gol zaostatka (7-8). Gol minusa i napad za izjednačenje Grci su imali dvije i pol minute prije kraja, ali nisu uspjeli. Kada je Luka Lozina 50 sekundi prije kraja zabio uza 10-8 priči je bio kraj.

Jug CO su do pobjede predvodili Maro Joković s tri gola, dok su Loren Fatović i Javier Garcia Gadea zabili po dva pogotka. Među strijelce su se upisali i Viktor Rašović, Nikola Pavličević i Luka Lozina. U suparničkim redovima najefikasniji su bili Ioannis Fountoulis i naš Andro Bušlje s po dva gola. Za Grke je igrao i Paulo Obradović koji je zabio jedan pogodak, dok je na vratima bio Josip Pavić.

U ostalim susretima iz ove skupine Dynamo i OSC su odigrali 7-7, dok je Brescija slavila u Beogradu protiv Partizana 8-3. U posljednjem susretu sastaju se Hannover i Barceloneta.

Olympiacos vodi na ljestvici s 19 bodova, na drugom mjestu je Brescia sa 16 bodova, Dynamo na trećem mjestu ima 15 bodova, dok je Jug CO četvrti s 13 bodova. Slijede Barceloneta (12), OSC (7), Hannover (6) i Partizan (0).