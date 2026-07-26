Neurolog savjetuje: 'Ovo su 3 stvari koje možete napraviti da poboljšate svoje pamćenje'

Kako starimo, briga o kognitivnom zdravlju postaje jednako važna kao i briga o tijelu. Neurolog dr. Baibing Cheng – poznat na internetu kao dr. Bing – podijelio je tri jednostavne navike koje svatko može uvrstiti u svakodnevicu kako bi poboljšao pamćenje i lakše zadržavao nove informacije. U videu na TikToku, koji prati više od 157 tisuća ljudi, dr. Bing je otkrio svoje provjerene metode:

1. Poučavajte ono što naučite: Umjesto da novo znanje zadržite samo za sebe, pokušajte ga objasniti drugima – prijatelju, partneru ili čak kućnom ljubimcu. “Samo verbaliziranje informacija pomaže jer mozak tada jače povezuje nova saznanja”, kaže dr. Bing. Ova tehnika, poznata kao prototipni efekt, potiče dublju obradu informacija i čini pamćenje dugotrajnijim.

2. Uključite više osjetila: Nemojte se oslanjati samo na čitanje. Pokušajte pjevati naglas, zapisivati, crtati ili povezivati informacije s pokretima i slikama. “Što više osjetila uključite, to će pamćenje biti snažnije”, objašnjava neurolog. Ova metoda temelji se na teoriji dvostrukog kodiranja, koja pokazuje da povezivanje riječi s vizualnim elementima značajno poboljšava prisjećanje.

Kao primjer, dr. Bing spominje tehniku palače pamćenja – zamišljanje informacija smještenih u različite prostorije vaše kuće i kasnije mentalno “šetanje” kroz njih kako biste prizvali činjenice.

3. Vježbajte pamćenje u razmacima: Umjesto da sve učite odjednom, rasporedite ponavljanje kroz dulje razdoblje. “Koristite ponavljanje u razmacima – proučite informacije danas, ponovite ih za nekoliko dana, zatim za tjedan dana, a potom i za mjesec dana”, savjetuje dr. Bing. Ova metoda dokazano jača dugoročno pamćenje i čini informacije trajnijima.

Poboljšanje pamćenja ne mora biti komplicirano. Uz poučavanje drugih, korištenje više osjetila i pametno raspoređeno ponavljanje, možete znatno osnažiti svoje kognitivne sposobnosti – bez obzira na godine.