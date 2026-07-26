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JEDAN DESANT MIJENJA SVE

Trump priprema kopnenu invaziju, Iran ima adut koji bi mogao promijeniti tijek rata

Autor
Hassan Haidar Diab
26.07.2026.
u 21:08
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Teheran želi stvoriti sliku tisuća branitelja spremnih na borbu do smrti, velikih američkih gubitaka i dugotrajnog sukoba

Sukob između SAD-a i Irana nastavlja se zaoštravati. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je završilo 13. uzastopnu noć napada na Iran, dok Teheran tvrdi da je uzvratio udarima na američke i savezničke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Iranske vlasti navode da je u američkim napadima na pet provincija poginulo najmanje 55 ljudi, a više od 600 ih je ranjeno. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je korištenjem iranske imovine zamrznute u SAD-u za naknadu moguće štete na brodovima i teretu u Hormuškom tjesnacu, dok je nakon napada hutista na saudijske tankere najavio "veliku vojnu kaznu" za Iran i tu jemensku skupinu.

Ključne riječi
pentagon kopnena operacija Hormuški tjesnac Trump rat Iran

Komentara 1

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Navijač
21:51 26.07.2026.

Iran je napravio nebrojene zločine nad svojim narodom , u tome je njegov problem. Zbog toga će se i raspasti u kaosu kao i one afričke zemlje nedavno.

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