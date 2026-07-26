Nakon povijesnog Toura Pogačar priznao: 'Sad moram pronaći novi cilj'

Tadej Pogačar je i na 113. izdanju Tour de Francea dokazao da je najbolji biciklist današnjice, a sve je više argumenata za tvrdnju da je 27-godišnji Slovenac i najbolji u usporedbi sa svim velikanima ovog sporta, kojima se pridružio osvajanjem petog naslova na najpoznatijoj biciklističkoj utrci.

Prije Pogačara (2020., 2021., 2024.-2026.) to je uspjelo još samo četvorici vozača, Francuzima Jacquesu Anquetilu (1957., 1961.-1964.) i Bernardu Hinaultu (1978., 1979., 1981., 1982., 1985.), Belgijcu Eddyju Merckxu (1969.-1972., 1974.) te Španjolcu Miguelu Indurainu (1991.-1995.). No, sa 27 godina Slovenac je postao najmlađi u tom ekskluzivnom klubu.

"Svaka je pobjeda posebna. Sedam puta sam se natjecao na Touru i sedam puta sam završio na postolju. Pet pobjeda je nešto što je teško zamisliti i u najljepšem scenariju. I meni to zvuči nevjerojatno", rekao je Pogačar u razgovoru za Eurosport.

Veliki dan je pokušao dodatno uveličati pobjedom u zadnjoj etapi, nešto što je noseći žutu majicu uspio učiniti samo Bernard Hinault (1979. i 1982.). No, u zadnjih 500 metara mu je ponestalo snage, ali nije bio razočaran ishodom i pobjedom jednog od njegovih velikih suparnika na jednodnevnim klasicima, Nizozemca Marthieu van der Poela.

"Bio je zadivljujući dan, nevjerojatno ozračje i sretan sam što smo došli do cilja i po peti put osvojili Tour."

Na pobjedničkom postolju su mu se pridružili aktualni dvostruki olimpijski pobjednik Remco Evenepoel, koji je završio na drugom mjestu, te momčadski kolega Isaac del Toro koji je ukupbno bio treći, ali je pobijedio u konkurenciji mladih vozača.

"Postolje je veličanstveno. Borio sam se protiv velikih šampiona na ovom Touru. Šteta što je Jonas (Vingegaard) morao odustati, kao i mnogi drugi. Svima im želim brz oporavak, tako da se sljedeće godine ponovno možemo boriti."

Osvajanje samo jednog Tour de France je briljantan pothvat, ali što je potrebno za njih pet u sedam godina?

"Puno faktora je uključeno. Najvažnije je da uživate u onom što radite, da oko sebe imate ljude kojima vjerujete i koji vam pomažu, da su uvijek uz vas, čak i kad ne ide sve onako kako ste isplanirali. Na tome se mogu graditi snovi. I uvijek morate imati zacrtane ciljeve. Nakon ovoga ću morati pronaći novi cilj."

No, nije bio spreman odmah otkrivati svoje planove.

"Jedan smo cilj ostvarili pa nećemo sad odmah postavljati nove. Idemo uživati u ovom trenutku."

Belgijski velikan Eddy Merckx je prije pojave Tadeja Pogačara od većine smatran najvećim biciklistom svih vremena. Uoči završnice ovogodišnjeg Toura je izjavio da je Pogačar jedini biciklist koji bi mogao osvojiti sve tri Grand Tour utrke u jednoj sezoni. Slovenac to ove godine više ne može učiniti, jer nije sudjelovao na talijanskom Giru, na kojem je uvjerljivo slavio prije dvije godine, a potom osvojio i svoj treći naslov na Tour de Franceu.

No, ove godine još stigne spojiti naslove na Touru i španjolskoj Vuelti, na kojoj je nastupio samo 2019., kad je kao 20-godišnjak debitirao na Grand Tour utrci i završio na trećem mjestu.

"Vidjet ćemo, vidjet ćemo... Trebamo uživati u ovom trenutku", zaključio je Slovenac ostavljajući mogućnost nastupa na Vuelti otvorenom.

Posljednja trotjedna utrka u ovogodišnjem kalendaru će startati 22. kolovoza iz Monte Carla, a završit će 13. rujna u Granadi.