FOTO Komentari ne staju! Anđelka iz 'Andrije i Anđelke' pozirala u badiću i i pokazala kako izgleda bez šminke

Poznata srpska glumica Anđelka Stević Žugić, koju publika pamti po ulogama u serijama "Žene sa Dedinja" i "Andrija i Anđelka", pokazala je svojim pratiteljima kako provodi ljetne dane. Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija s ljetovanja, na kojima pozira u bijelom kupaćem kostimu, bez trunke šminke i s osmijehom na licu. Od zamišljenog pogleda u daljinu, preko sramežljivog osmijeha do zaigranog poljupca upućenog kameri, glumica zrači mirom i spokojem.

Sve je sažela u jednoj riječi: "Fjaka". Za one koji nisu upoznati, nije riječ o običnoj lijenosti, već o poznatom dalmatinskom stanju uma koje opisuje uzvišeno stanje opuštenosti tijela i duha te slatku umjetnost ne raditi apsolutno ništa. U pozadini njezinih fotografija nazire se tipičan jadranski prizor - ležaljke, suncobrani i plavetnilo, idealna kulisa za prepuštanje tom jedinstvenom osjećaju.

Ovaj bijeg na obalu i prepuštanje "fjaki" dolaze samo mjesec dana nakon što je glumica doživjela veliki obiteljski gubitak. Krajem lipnja, Anđelka je podijelila s javnošću tužnu vijest o smrti svoga oca, što je njezinu objavu o ljetnom odmoru učinilo još dirljivijom. Godina 2026. za nju je bila vrtlog emocija, obilježena velikim profesionalnim uspjehom s filmom "Svadba" koji je postigao zapažen uspjeh u regiji, ali i najdubljom osobnom tugom.

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Njezini pratitelji odmah su prepoznali snagu i ranjivost u objavi te su je obasuli porukama podrške i ljubavi. Komentari poput "Ti si moja duša puno ljubavi", "Sunce lijepo" i "Prirodno je tako lijepo" ispunili su prostor ispod fotografija. Jedna je pratiteljica posebno lijepo sažela opći dojam: "Anđelka mala, baš si ljepša bez šminke. Budi vesela, puna ljubavi". Upravo ta podrška i trenuci spokoja na obali zasigurno su glumici prijeko potrebni.