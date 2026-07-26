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Komentari
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OPASNA IGRA S DUPINOM

VIDEO Dupin Oliver povukao muškarca pod vodu: Stručnjaci ponovno apeliraju na kupače

Foto: TikTok/Screenshot
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
26.07.2026.
u 22:48
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Dovoljan je jedan pogrešan pokret ili trenutak neopreza da se kontakt s divljom životinjom potpuno otme kontroli.

Dresirani dojam koji ostavlja među kupačima ponovno je dupina Olivera doveo u središte zanimanja javnosti. Ovaj morski sisavac posljednjih je tjedana postao poznat po tome što se samoinicijativno približava ljudima, no stručnjaci upozoravaju da se njegovo ponašanje ne smije protumačiti kao poziv na igru, dodirivanje ili praćenje.

Iako Oliver djeluje pitomo i naviknuto na ljudsku blizinu, riječ je o divljoj životinji koju se ne bi smjelo uznemiravati. Unatoč brojnim upozorenjima, društvenim mrežama nastavljaju se širiti snimke kupača koji mu prilaze i pokušavaju s njim ostvariti izravan kontakt, piše Morski.hr.

@mrs.iskraa

P.S. ‘Chose violence today’ = internet meme 😄 Ovo je Oliver, poznati dupin koji već dugo obitava na području Novigrada, Maslenice i Karina. Poznat je po tome da često prilazi ljudima i brodovima tražeći interakciju. Video je napravljen u humorističnom tonu i naslov nije doslovan. 😊 Ostatak vremena Oliver je bio potpuno miran i zaigran. Iako je naviknut na ljude, riječ je o divljoj životinji pa ga je najbolje promatrati s poštovanjem i ne pokušavati ostvariti kontakt.

♬ Gljiva ludara - Đogani

Na jednoj od posljednjih snimki zabilježen je trenutak koji pokazuje koliko takav susret može postati opasan. Dupin je tijekom kontakta s grupom kupača zahvatio jednog muškarca te ga nakratko povukao ispod površine mora. Srećom, incident je završio bez težih posljedica.

Stručnjaci ipak ističu da se ponašanje dupina ne može u potpunosti predvidjeti. Čak i kada se doima zaigranim, njegova snaga i način kretanja mogu predstavljati ozbiljan rizik. Udarac perajom može prouzročiti teške ozljede, dok bi povlačenje osobe prema dubljem dijelu mora moglo imati koban ishod, osobito ako je riječ o slabijem plivaču ili osobi koja se u panici ne uspije vratiti na površinu.

Najnoviji događaj još je jednom pokazao da se naizgled bezazlena situacija u svega nekoliko trenutaka može pretvoriti u ozbiljnu opasnost. Dovoljan je jedan pogrešan pokret ili trenutak neopreza da se kontakt s divljom životinjom potpuno otme kontroli. Ozbiljno upozorenje uputili su i iz Instituta Plavi svijet. Podsjećaju da dupini pripadaju strogo zaštićenim vrstama te da se njihovo uznemiravanje smatra kažnjivim postupanjem. Približavanje u skupinama, plivanje uz životinju, dodirivanje ili pokušaji "jahanje" dupina pravno se nedvojbeno smatraju uznemiravanjem divlje životinje.

Ključne riječi
kupači Oliver dupin

Komentara 2

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PO
poluprovokator
00:06 27.07.2026.

Ovo je s namjerom napravio. Koliko vidim netko će stradati ovoga ljeta a jadnog će dupina morati eutanazirati nakon toga. Kad ga vidite maknite se radi obostrane koristi. Neke stvari nisu vrijedne snimanja i lajka.

Avatar Adminov.mikrορenis
Adminov.mikrορenis
23:21 26.07.2026.

Ovo je vama ”incident”..? Dajte se uozbiljite… smiješni ste.

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