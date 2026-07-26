Iznenadit će vas izgled Šefike iz 'Lud, zbunjen, normalan' u stvarnom životu, kao i pravi razlog njenog odlaska iz serije

Bosanskohercegovačka glumica Jasna Žalica, koja ima 58 godina, najširoj je javnosti postala poznata zahvaljujući ulozi Šefike u hit seriji 'Lud, zbunjen, normalan'. Premda njezina bogata karijera traje već tri desetljeća i obuhvaća brojne značajne projekte, upravo je likom kućne pomoćnice u domu Fazlinovića osvojila simpatije publike. U toj je ulozi često bila meta duhovitih opaski Izeta Fazlinovića, kojeg je nezaboravno utjelovio pokojni Mustafa Nadarević.

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Prisjećajući se suradnje s Nadarevićem, Žalica je istaknula kako je on bio umjetnik zbog kojeg se mladi odlučuju za glumački poziv te osoba od koje se neprestano uči. Opisala ga je kao istinskog gospodina i prijatelja s kojim je rad u kadru bio posve prirodan, uz osjećaj dugogodišnjeg zajedništva. Iako je seriju napustila nakon 36 epizoda zbog drugih poslovnih izazova koji su joj tada bili privlačniji, Jasna se nakon nekoliko godina odlučila vratiti.

Priznala je kako na samom početku nitko nije mogao predvidjeti koliku će popularnost serija steći, a povratak u staru ekipu vidjela je kao zabavnu priliku da ponovno surađuje s dragim kolegom Mustafom. Izrazila je veliku sreću što je dobila tu priliku prije nego što je snimanje trajno prekinuto zbog pandemije i odlaska legendarnog glumca kojeg je od milja zvala Mujo. Gledatelje je pri povratku iznenadila kratkom plavom kosom, što je bila velika promjena u odnosu na njezin raniji izgled s dugom crnom kosom, iako privatno ipak bira kraće i tamnije frizure.

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Pored televizijskih uspjeha, Žalica je ostvarila vrhunske uloge u filmovima kao što su 'Gori vatra', 'Kod amidže Idriza' i 'Takva su pravila', čime je potvrdila status jedne od najcjenjenijih glumica u regiji. Uz glumu, svoj doprinos daje i kao redovna profesorica na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti, dok u privatnom životu uživa u braku s redateljem Pjerom Žalicom, s kojim ima sina Ismara.